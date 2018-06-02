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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’den şaşkınlık yaratan hareketler

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Aşkları dolu dizgin devam eden Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, dün akşam bir mekanda yemek birlikte yemek yedikten sonra çıkışta ilginç hareketlere imza attılar.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’den şaşkınlık yaratan hareketler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, dün akşam başbaşa yemeğe çıktı. İkili, birlikte restorana girdi ama çıkarken birlikte değildiler. Köşe kapmacanın nedeni ise kapıda bekleyen gazetecilerdi.

Mekanı ilk başta Cem Yılmaz terk etti. Yılmaz, muhabirlerin “Sizi Defne Hanım ile birlikte bekliyorduk” sözlerine “İkimizin de arabası var, o yüzden ayrı ayrı gidiyoruz” şeklinde cevap verdi.

Spor yapmasıyla ilgili sorulara, “Çok abartılıyor” diyen Yılmaz, aracına bindiğinde Samyeli'yi aradı ve “Tamam gel, atlattık” dedi. İkilinin, basın mensuplarından kaçarcasına mekanı terk etmesi ise şaşkınlık yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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