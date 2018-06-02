Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’den şaşkınlık yaratan hareketler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, dün akşam başbaşa yemeğe çıktı. İkili, birlikte restorana girdi ama çıkarken birlikte değildiler. Köşe kapmacanın nedeni ise kapıda bekleyen gazetecilerdi.

Mekanı ilk başta Cem Yılmaz terk etti. Yılmaz, muhabirlerin “Sizi Defne Hanım ile birlikte bekliyorduk” sözlerine “İkimizin de arabası var, o yüzden ayrı ayrı gidiyoruz” şeklinde cevap verdi.

Spor yapmasıyla ilgili sorulara, “Çok abartılıyor” diyen Yılmaz, aracına bindiğinde Samyeli'yi aradı ve “Tamam gel, atlattık” dedi. İkilinin, basın mensuplarından kaçarcasına mekanı terk etmesi ise şaşkınlık yarattı.

