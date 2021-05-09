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Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'dan Survivor itirafı! 'Biz çaldık'

09.05.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da elenen iki yarışmacı Cemal Hünal ve Çağrı Atakan açıklamalarıyla şaşırttı. Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte olduğu videoda Cemal Ünal, "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" dedi.

Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'dan Survivor itirafı! 'Biz çaldık'

Survivor'da bu yıl ekibe erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya geldi.

Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı ise bu duruma sinirlenmiş konseyde Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı. Acun Ilıcalı verdiği cezaya göre Batuhan Karacakaya'nın kazandığı yemek ödülleri iptal edilmişti. Fakat olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte sosyal medyadan paylaştığı video yine gündeme bomba gibi düştü.

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"YEMEĞİ BİZ ÇALDIK BATUHAN YAKALANDI"

Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte çektiği videoda Cemal Hünal bomba itirafta bulundu. Cemal Hünal videoda "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" dedi. Cemal Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan da "Abi biz çalmadık yemek şöyle şeyler söyleme" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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