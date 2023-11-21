Çember daralıyor! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şoke eden ihbar! "Bir bacağından ben, bir bacağından o tuttu"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında günlerdir ele alınan 29 yaşındaki İsmail Kür'ün şüpheli ölümüne ilişkin çember giderek daralıyor. Didem Arslan Yılmaz yaptığı açıklamada "Çok çok önemli bir şey duymuş ihbarcı var." ifadesini kullandı ve gelişmeleri aktardı.

"ACAYİP ŞEYLERE TANIKLIK ETMİŞ!"

Ünlü sunucu, İsmail Kür'ün şüpheli ölümüne dair ihbarda bulunan gizli tanık için şu sözleri söyledi:

"Acayip şeylere tanıklık etmiş. Neler duymuş neler! İsmini söylemiyoruz, sesini de değiştiriyoruz. Çünkü konuştuğumuz her ihbarcıyla Faruk bir şekilde temasa geçiyor. Arkasından da tehdit ediyor. Dolayısıyla da sesinin değiştirilmesini istiyor."

İddiaya göre Manisa’nın Selendi ilçesinde tesadüfen bulunan bir şahıs; Faruk’un yanındaki kişiye olay gününü anlattığına şahit oldu.

GİZLİ TANIK AÇIKLADI: "TÜM GERÇEKLERİ DUYDUM"

Gizli tanığı ifadesine göre Faruk, yanındaki kişiye Seher’in İsmail’in ölümünü gördüğünü ifade etti.

Gizli tanık olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Önemli kayıtları sizin aracılığınızla adli makamlara ileteyim. Bundan yaklaşık 20 gün önce. Ekim ayının sonuydu. Pazartesi ya da salı günüydü. Size bahsettiği yerde yanımda duran araçtan tanımadığım 2 kişi indi. Beni görmüyorlar. Bir cinayeti konuşuyorlar. Aramızda 3 metre yok. Ben bunların yaptığı konuşmaları da kayıt altına aldım abla. Onlar beni görmedi. Arabadan indiler. Onları hala tanımıyorum. Manisa bana çok uzak şehir. İşim dolayısıyla oradaydım. Ellerini kavuşturup sohbet ettiler. 'Komutanı bir daha ara, nerede kaldı? Tarif et burayı' dedi. Taner, komutanı arıyıp 'Komutanım şuradayız, şu mevkideyiz, şöyle bir şey var, onun arkasındayız' diyor. Cinayet konuşmaya başladıklarında telefon yanımdaydı, kayda aldım. Komutan büyük bir ihtimalle yolda geliyor. Adam 'Faruk ağabey bu kız konuşacak!' diyor. O ise 'Konuşamaz! Konuşsa daha önceki işte konuşurdu. Zaten biz bunu öldürürken bir bacağını da tutan bu değil miydi? Ben ona bunu aynen söyledim. İstersen konuş bizimle birlikte gelir müebbet yatarsın. Bize bir şey olmaz sen vurdun o taşları kafasına. Taner sen rahat ol' dedi."

Gizli tanık, Faruk'un Seher'le özel bir ilişkisi olduğu yönünde söylemlerde bulunduğunu da öne sürdü.

Tanık, bahsettiği ihbarın kayıt altında olduğunu, iddiadan çıkıp kanıt niteliği taşıdığını ve o kayıtları Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine ulaştıracağını bir kez daha vurguladı.





