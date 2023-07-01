Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Cenaze törenine nakledilirken aniden canlandı! Ailesi gözlerine inanamadı... “Öldüğü söylenmişti bir anda dirildi”

Cenaze törenine nakledilirken aniden canlandı! Ailesi gözlerine inanamadı... “Öldüğü söylenmişti bir anda dirildi”

01.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Chataporn Sriphonla Tayland’ın Udon Thani bölgesindeki bir hastaneden öldüğü söylenerek cenaze aracıyla defin yerine nakledildiği sırada aniden canlandı. Cenaze aracındaki ailesi 49 yaşındaki kadının aniden canlanması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşarken, “Öldüğü söylenmişti bir anda dirildi” ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine nakledilirken aniden canlandı! Ailesi gözlerine inanamadı... “Öldüğü söylenmişti bir anda dirildi”

49 yaşındaki Chataporn Sriphonla, Tayland’da kendi cenazesine giderken aniden hayata geri döndü. Karaciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra hastanedeki tedavi sürecinde hayatını kaybettiği ifade edilen 49 yaşındaki Sriphonla cenaze nakil aracıyla defnedileceği yere götürülüyordu. Sriphonla’nın annesi akrabalarına kızının öldüğünü haber verirken 49 yaşındaki kadın aniden gözlerini açtı.

YENİDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

1

Kızının öldüğünü düşünerek Wat Sri Phadung Pattana tapınağında ölü yakma Budist geleneğini gerçekleştirmek istediğini ifade eden anne Mali, “Bir anda gözlerini açınca çok şaşırdım. Onu yeniden hastaneye götürdük ve tedavi altına alındı” dedi.

2

İlginizi Çekebilir

Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyledi! “3 dakika boyunca ölüydüm”

Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyledi! “3 dakika boyunca ölüydüm”

 Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

 4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

 Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

 10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...
Brad Pitt hayalleri kuran kadının dünyası başına yıkıldı!Brad Pitt hayalleri kuran kadının dünyası başına yıkıldı!
'10 dakikalık açık artırma savaşının ardından...' Dudak uçuklatan rakam'10 dakikalık açık artırma savaşının ardından...' Dudak uçuklatan rakam
Anahtar Kelimeler:
Tayland cenaze

En Çok Okunan Trend Haberler

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Dünya bu adamı konuşuyor! 60 yılı aşkın süredir uyumuyor...

Dünya bu adamı konuşuyor! 60 yılı aşkın süredir uyumuyor...

Brad Pitt hayalleri kuran kadının dünyası başına yıkıldı!

Brad Pitt hayalleri kuran kadının dünyası başına yıkıldı!

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.