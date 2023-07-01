Cenaze törenine nakledilirken aniden canlandı! Ailesi gözlerine inanamadı... “Öldüğü söylenmişti bir anda dirildi”

49 yaşındaki Chataporn Sriphonla, Tayland’da kendi cenazesine giderken aniden hayata geri döndü. Karaciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra hastanedeki tedavi sürecinde hayatını kaybettiği ifade edilen 49 yaşındaki Sriphonla cenaze nakil aracıyla defnedileceği yere götürülüyordu. Sriphonla’nın annesi akrabalarına kızının öldüğünü haber verirken 49 yaşındaki kadın aniden gözlerini açtı.

YENİDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kızının öldüğünü düşünerek Wat Sri Phadung Pattana tapınağında ölü yakma Budist geleneğini gerçekleştirmek istediğini ifade eden anne Mali, “Bir anda gözlerini açınca çok şaşırdım. Onu yeniden hastaneye götürdük ve tedavi altına alındı” dedi.