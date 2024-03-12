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Cenazede çileden çıkmıştı! Şener Şen'e Özge Özder'den destek geldi: "Çökmüş ağlarken..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 09:41
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Usta oyuncu Şener Şen, 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katıldı. Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi. Fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösteren Şener Şen'e Özge Özder'den destek geldi.

Cenazede çileden çıkmıştı! Şener Şen'e Özge Özder'den destek geldi: "Çökmüş ağlarken..."

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te son yolcuğunu uğurlanan usta oyuncuya veda için pek çok ünlü isim cenazedeydi.

Son görevini yerine getirmek için cenazede olan isimler arasında efsane oyuncu Şener Şen de vardı.

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Şener Şen cenazede yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olup çileden çıktı. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlara "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki gösterdi.

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Cenaze töreninde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösteren Şener Şen'e Özge Özder'den destek geldi.

"BÜYÜK BİR ACISI VAR"

Özden paylaşımında şunları ifade etti:

"Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki... Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek yoksa sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir, Şener abimiz..."

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