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    4. Cenazesi bile hazırdı! Tabutun boş olduğunu görünce inanamadılar... Öldükten altı gün sonra yeniden dirildi

    Cenazesi bile hazırdı! Tabutun boş olduğunu görünce inanamadılar... Öldükten altı gün sonra yeniden dirildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Guangxi eyaletindeki evinde takılıp düştükten sonra kafa travması yaşayan 95 yaşındaki Li Xiufeng, komşusu tarafından hareketsiz halde bulununca öldüğü düşünüldü. Komşu Chen Qingwang, yaşlı kadının hareket etmediğini ve nefes almadığını tespit edince cenaze hazırlıkları başladı. Komşu ve oğlu cenaze hazırlıklarını yaparken 95 yaşındaki kadın 6 gün sonra hayata geri döndü.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Guangxi eyaletinde yaşayan 95 yaşındaki Li Xiufeng isimli kadın, evinde takılıp düştükten sonra başından yaralandı. Hareketsiz bir şekilde yatarken bulunduğu için vücudu sıcak olmasına rağmen komşusu tarafından öldüğü tespit edilen 95 yaşındaki kadın için cenaze hazırlıkları yapıldı. Bay Qingwang ve oğlu cenaze törenini hazırlarken Xiufeng tek başına yaşadığı için ona son saygılarını sunmaları adına tabut birkaç gün evde bekletildi.

    CENAZE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADILAR

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    Komşu Chen Qingwang yaşlı komşusuna bakmaya gittiğinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söyleyerek, "Onu uyandırmaya geldim. Onu ne kadar zorlayıp adını çağırsam da hiçbir tepki vermedi. Bir şeylerin ters gittiğini hissettim, bu yüzden nefesini dinledim ama herhangi bir tepki vermiyordu. Vücudu hala soğuk değildi" dedi.

    Bay Qingwang ve oğlu, Bayan Xiufeng'in cenazesi için hazırlıklarını yaptıkları sırada yaşlı kadın tabutun içine konuldu. Planan cenaze töreni tarihine kadar tabutun çivilememeyi seçen anne ve oğlu cenazeden bir gün önce şaşırtıcı bir gelişme yaşadı. Qingwang tabutu boş görüp yaşlı kadının kaybolduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, "Çok korktuk ve hemen komşulardan yardım için gelmelerini istedik" diye konuştu.

    "UZUN SÜRE UYUDUM"

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    Yaşlı kadının kaybolması üzerine bütün köy onu aramaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi mutfağında yemek pişirirken bulunan Xiufeng ise, "Uzun süre uyudum. Uyandıktan sonra kendimi çok acıkmış hissettim ve yiyecek bir şeyler pişirmek istedim. Dışarı çıkmak için kapağı uzun süre ittim" diye konuştu.

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    Çin cenaze tabut ölüm
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