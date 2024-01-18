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  4. Cenk Eren Berrak Tüzünataç'ın paylaşımı sonrası yazıp sildi! "Türkiye zor günlerden geçiyor"

Cenk Eren Berrak Tüzünataç'ın paylaşımı sonrası yazıp sildi! "Türkiye zor günlerden geçiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 07:29 | Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç'ın kalça dansı ve iddialı tarzı gündemdeyken Cenk Eren'den bir paylaşım geldi. Sert ifadeler kullanan Cenk Eren paylaşımını kısa sürede silince gündem oldu.

Cenk Eren Berrak Tüzünataç'ın paylaşımı sonrası yazıp sildi! "Türkiye zor günlerden geçiyor"

Berrak Tüzünataç tulumuyla ve kalça dansıyla adından söz ettirdi. Zayıflığına, fiziğine ve kıyafetine sosyal medyada yapılan yorumlara "Ben memnunum kilomdan" diyerek yanıt veren oyuncu gündemdeyken Cenk Eren'den paylaşım gecikmedi.

Eren, Tüzünataç'a "Sizin eşiniz, dostunuz, arkadaşınız yok mu? Sizi kimse uyarmıyor mu? Çok yazık" sözleriyle çıkıştı.

Cenk Eren "Türkiye zor günlerden geçiyor, şehitlerimiz, ekonomik durumumuz daha bir sürü şeyler bizler de sahneye çıkıyoruz mecburuz, garsonu, komisi orkestrası geçinmek, para kazanmak zorunda mümkün mertebe bu günlerde sahneye çıksak da paylaşım yapmamaya çalışıyoruz. Size ne oldu bu nasıl bir akıl tutulmasıdır" dedi.
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Cenk Eren ifadeleriyle gündem olduktan kısa süre sonra paylaşımını sildi.

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