Cenk Eren Berrak Tüzünataç'ın paylaşımı sonrası yazıp sildi! "Türkiye zor günlerden geçiyor"

Berrak Tüzünataç tulumuyla ve kalça dansıyla adından söz ettirdi. Zayıflığına, fiziğine ve kıyafetine sosyal medyada yapılan yorumlara "Ben memnunum kilomdan" diyerek yanıt veren oyuncu gündemdeyken Cenk Eren'den paylaşım gecikmedi.

Eren, Tüzünataç'a "Sizin eşiniz, dostunuz, arkadaşınız yok mu? Sizi kimse uyarmıyor mu? Çok yazık" sözleriyle çıkıştı.

Cenk Eren "Türkiye zor günlerden geçiyor, şehitlerimiz, ekonomik durumumuz daha bir sürü şeyler bizler de sahneye çıkıyoruz mecburuz, garsonu, komisi orkestrası geçinmek, para kazanmak zorunda mümkün mertebe bu günlerde sahneye çıksak da paylaşım yapmamaya çalışıyoruz. Size ne oldu bu nasıl bir akıl tutulmasıdır" dedi.



Cenk Eren ifadeleriyle gündem olduktan kısa süre sonra paylaşımını sildi.