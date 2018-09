Cenk Ergün'den Asamoah, Gomis, Belhanda ve Feghouli itirafı!

Galatasaray 4. torbadan girdiği Şampiyonlar Ligi'nde deyim yerindeyse dişine göre bir kura çekti. D Grubunda mücadele edecek ve Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şansını nasıl görüyorsunuz?

Kura ne olursa olsun en büyükler de olsa her şey takıma bağlı. Galatasaray her takımı içeride yenebilecek güce sahip bir takım ama rakipler de bizim gibi düşünüyordur. Her takım birinci sırada veya son sırada tamamlayabilir.

İlk maç Türk Telekom Arena'da Lokomotif Moskova ile olacak. Nasıl bir sonuç çıkar?

Başlangıç çok önemli. Galatasaray'ın o müthiş atmosferiyle galibiyet çıkartacağına inanıyorum. İlk maça 3 puanla başlamak ciddi bir moral verecektir. Ama her an her hafta alınan skorlarla bu puan tablosu alt üst olabilir. Gruptan çıkabilmek tabi ki çok önemli ama en önemlisi her sene Şampiyonlar Ligi seviyesinde olabilmek. Asıl önemli olan bu çünkü ekonomik olarak ciddi bir fark getiriyor.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ta danışmanlık yapmaya başladınız. Şu an ki kariyer planlamanız nedir?