Cenk Tosun: Galatasaray şampiyonluğu hak etti

Futbol dışındaki hayatta Almanya'ya çok yakın bir yer olduğu için orada çok adaptasyon problemi yaşamadım. Zaten eşimle birlikte gittim. O zaman hamileydi. Ondan sonra çocuk oldu. Gittikten 2 hafta sonra orada tanıştığım bir Türk ailesi var; Kemal Aslan... Orada restoranı var. Bana çok yardımcı oldu. Tamam, İngilizce konuşuyoruz, her şeyimiz var, kulüpten de yardım ediyorlar ama yasaları, hukuku bilmiyorsun. Mesela ev almak istiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. O bana çok yardımcı oldu. Ailecek onlarla çok görüştük.

İngiltere'de biraz köy yaşamı var. Bizim yaşadığımız yer de Liverpool'a ait. Liman şehri. Çok yapılacak bir şey yok. İstanbul'da her şey var. Ben hep söylüyorum, dünyanın her yerine gittim, İstanbul dünyanın en güzel şehri. Ama tabii oraya gezmeye gitmedim. İşimi yapmaya gittim. Kendimi ispatlamaya gittim, ülkemi gururlandırmaya gittim. O yüzden temelli gitmediğimiz için biraz dişimizi sıkıp sonra yine ülkemize döneceğiz inşallah.

Beşiktaş santrfor pozisyonuna nokta transfer yapamadı. Gol sorunu yaşadık. Transfer yanlış vs. demek istemiyorum asla, o yönetimin kararı. Ama tutmadı. Ben her zaman diyorum, eski bir söz var: Tutanın ve atanın iyi olacak. Kalecin ve forvetin iyi olursa şampiyonluğa oynarsın. Bizim ya arkada bir sorunumuz oluyordu ya da önde... O yüzden iki senedir şampiyonluğu kaybediyoruz. Ama benden sonra Burak ile o pozisyonu doldurduğumuzu düşünüyorum. Ben devre arasında gittim, yerime nokta transfer yapılamadı. O sene şampiyonluğu kaçırdık. Bu sene de Burak devre arasında geldi. Sezon başında gelse, farklı olabilirdi.

Ben İnönü'de sadece Beşiktaş'a Gaziantepspor'dayken rakip olarak oynama şansı buldum. Çok güzel atmosfer vardı. İki sene Başakşehir'in stadında oynadıktan sonra Vodafone Park'ın çimlerine adım attığımda tüylerim diken diken olmuştu. Çok yeni ve teknolojinin yüksek olduğu bir stat. Goodison Park ise 100 senelik, çok eski bir stat. Soyunma odaları ona göre eski. İkisi arasında çok büyük fark var. Biri tarih kokuyor, diğeri çok fazla teknoloji, yenilik, modernlik... Hibrit çim vs... Atmosfer anlamında Everton taraftarı da çok iyi. Hele büyük maçlarda, Liverpool maçlarında 90 dakika susmazlar. Ama tabii Beşiktaş taraftarı hiç kimse yanına yaklaşamaz, dünyanın en iyisi.

Burak abiyle konuşuyoruz. Beşiktaş'ta mutlu tabii ki... Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da da oynadı. Biz profesyoneliz, her takımda oynayabiliriz. Ama Burak Yılmaz'ın Beşiktaş taraftarı olduğunu hepimiz biliyoruz. O da evine geri döndü, niye mutlu olmasın? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Son 3 maçta gol atamadı. Bu hepimizde var. Santrforsan her maçta gol atmak istersin. Gol atamayınca o da üzülmüştür tabii ki. O kadar yaşananlara rağmen golleriyle zaten gösterdi Beşiktaş'a layık olduğunu ve çok çalıştı. Sadece atmakla da kalmadı, önde de pres yaptı... O yüzden Beşiktaş taraftarı onu geri kazandı diyebilirim. Belki çok az bir kitle istemiyordur ama çoğunluk Burak Yılmaz'dan memnun.

Premier Lig'de ilk sezonda çok gol attım. Neden ismimden daha fazla söz ettirmeyeyim? Gol krallığı olur, daha büyük kulüp olur. Ama şu an Everton'da çok mutluyum. 3 sene daha sözleşmem var. Bu sene Everton'ı Avrupa'ya taşıyamadık, direkten döndük. İnşallah seneye başaracağız. Ama oraya artık yerleştim. Çok huzurluyuz orada.

Herkes öyle diyor. Biz Premier Lig izlemezdik, artık Everton maçlarını oturup izliyoruz, senin gol atmanı bekliyoruz diyor millet. Benim için ne kadar gurur verici bir şey. Adam oturuyor, beni hayatında görmemiş, oturuyor benim girip gol atmamı bekliyor. İnanılmaz gurur verici. O yüzden ben istiyorum ki; Türkiye'den 100 tane adam gitsin oynasın İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da... Son senelerde çok olmaya başladı. İşte Zeki, Okay, Cengiz, Çağlar, Hakan, Enes... En son Ozan Kabak gitti. Bakıyorum, İtalya liginde 50 tane Arnavut oyuncu oynuyor. Arnavutlar'ın bizden ne fazlası var ki... Biraz bize yurt dışında değişik bakıyorlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok...

Altyapısını Türkiye'de alan oyuncular pek Avrupa'da oynayamıyor. Bunu neye bağlıyorsun?

Almanya'da altyapı konusunda çok iyi eğitim veriliyor. A Takım ne idman yapıyorsa biz de onu yapıyorduk. Taktik çalışmaları, sahadaki kaymaları bize 10 yaşında falan öğretiyorlardı. Türkiye'de imkansız. Bırak kayma öğretmeyi çocuklara saha yok. Beşiktaş'ta her 5 senede 1 futbolcu çıkıyor. A Takım'da oynayan en son kim çıktı? Necip mi, Atınç mı... 7-8 senedir çıkan yok! 3 büyükler olarak her sene 1-2 tane oyuncu çıkarman lazım. O yüzden altyapı baştan komple değişmesi lazım. Hocaların futbol bilgisi yok. 7 tane yaş grubu aynı sahada idman yapıyor. Böyle bir şey var mı? Bunlar hep bütçe meselesi. Bir sene transfer yapmayacaksın, harcayacaksın altyapıya ve belki 10-15 sene onun ekmeğini yiyeceksin. Mesela yurt dışında böyle düşünüyorlar. Ajax olsun, Porto olsun her sene adam çıkartıp satıyorlar 50-100 milyon Euro'ya. Daha 3 sene önce burada Fenerbahçe, Ajax'a kök söktürdü. Adamlar şimdi Şampiyonlar Ligi finalinin kapısından döndü. Ama hak ettiler finali.