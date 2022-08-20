Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi! "Ne kadar da büyümüş"

Bir zamanların çocuk oyuncusu olan Belemir Temizsoy'u şimdi gören tanıyamıyor. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si olarak akıllara kazınan Belemir Temizsoy, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Belemir Temizsoy sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

Pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

O poza takipçileri, "Ayşe gitti yerine güzeller güzeli Belemir geldi", "Cennet mahallesinin Ayşesi ne kadar büyümüş" gibi yorumlar yaptı.

1996 doğumlu Belemir Temizsoy 25 yaşındadır.

Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinin yanı sıra Çiçek Taksi' dizisinde 3 sezon yer aldı.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





