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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi! "Ne kadar da büyümüş"

20.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde Çağla Şıkel, ALişan, Melek Baykal, Müjdat Gezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi, 3 sezon 119 bölüm sürdü. Dizinin çocuk oyuncularından biri de, Ayşe rolüne hayat veren Belemir Temizsoy'du. Temizsoy, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi! "Ne kadar da büyümüş"

Bir zamanların çocuk oyuncusu olan Belemir Temizsoy'u şimdi gören tanıyamıyor. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si olarak akıllara kazınan Belemir Temizsoy, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Belemir Temizsoy sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

Pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

O poza takipçileri, "Ayşe gitti yerine güzeller güzeli Belemir geldi", "Cennet mahallesinin Ayşesi ne kadar büyümüş" gibi yorumlar yaptı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

1996 doğumlu Belemir Temizsoy 25 yaşındadır.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinin yanı sıra Çiçek Taksi' dizisinde 3 sezon yer aldı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy pozuyla büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
Belemir Temizsoy cennet mahallesi
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