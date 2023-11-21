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    4. Tacizci dadı skandalı! Yaşları 2 ila 12 arasında değişen 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu... Savunması kan dondurdu

    Tacizci dadı skandalı! Yaşları 2 ila 12 arasında değişen 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu... Savunması kan dondurdu

    21.11.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 34 yaşındaki Matthew Zakrzewski bakıcılık yaptığı 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Zakrzewski mahkemede yaşları 2 ila 12 arasında değişen kurbanlarının yüzünü güldürdüğünü savunarak kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 2014 yılının Ocak ayı ile 2019 yılının Mayıs ayı arasında bakımını üstlendiği yaşları 2 ila 12 arasında değişen erkek çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen 34 yaşındaki Matthew Zakrzewski 700 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Zakrzewski, 16 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunmak ve çocuk pornografisi dahil olmak üzere 34 ağır suçtan suçlu bulundu.

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    SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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    17 Mayıs 2019'da uluslararası bir uçuştan indikten sonra yerel bir havaalanında tutuklanan karar duruşmasında Zakrzewski, mağdurların ailesine dönerek "Çocuklarınızı gülümsettiğim için kendimle gurur duydum ve paylaştığımız tüm güzel zamanlar yüzde 100 gerçekti" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Bakıcı Amerika taciz
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