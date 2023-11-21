Tacizci dadı skandalı! Yaşları 2 ila 12 arasında değişen 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu... Savunması kan dondurdu

MYNET-DIŞ HABERLER 2014 yılının Ocak ayı ile 2019 yılının Mayıs ayı arasında bakımını üstlendiği yaşları 2 ila 12 arasında değişen erkek çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen 34 yaşındaki Matthew Zakrzewski 700 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Zakrzewski, 16 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunmak ve çocuk pornografisi dahil olmak üzere 34 ağır suçtan suçlu bulundu.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

17 Mayıs 2019'da uluslararası bir uçuştan indikten sonra yerel bir havaalanında tutuklanan karar duruşmasında Zakrzewski, mağdurların ailesine dönerek "Çocuklarınızı gülümsettiğim için kendimle gurur duydum ve paylaştığımız tüm güzel zamanlar yüzde 100 gerçekti" dedi.