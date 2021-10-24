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Ceren Hindistan dekoltesiyle döndü!

24.10.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlardan uzak olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ceren Hindistan sosyal medyaya veda etmişti. Hindistan'ın dönüşü muhteşem oldu.

Ceren Hindistan dekoltesiyle döndü!

Ekranlardan uzak olan oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabında bir süre veda etmişti. Ceren Hindistan, 2018 yılında kızı Arya'nın babası Ümit Aslan ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hamileyken Aslan'dan şiddet gördüğünü öne süren ünlü oyuncu, kemerle dövüldüğünü söylemişti.

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Eski sevgilisini pornoyla da suçlayan Hindistan ardından sessiz sedasız sosyal medyaya veda etmişti. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim Instagram'a döndü.

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Dekolteli pozlarını üst üste paylaşan Ceren Hindistan paylaşımına ise "Kraliçe geri döndü" notunu yazdı.

Ekran Alıntısı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hindistan, açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

"Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Hindistan, uzun süre konuşulmuştu.

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Instagram Ceren Hindistan
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