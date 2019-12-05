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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ordu’da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayet hükümlüsü olduğu ve iki kez firar ettiği berlirlenen Arduç’un ilk ifadesinde "Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım. Ceren'i gözüme kestirdim" sözleri kan dondurdu.

Ordu’da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye getirildi. Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar Arduç'a tepki gösterirken, Özdemir'in katil zanlısı 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan cinayet zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler kan dondurdu. Arduç ifadesinde Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” ifadelerini kullandı.

İşte TRT muhabirinin canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm” diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

DHA'da yer alana habere göre, polis sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, "Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi. Ordu Efilli Açık Cezaevi'nden 1 Aralık’ta firar ettikten sonra, sürekli birilerini öldürmeyi düşündüğünü anlatan Arduç, ifadesinde şunları söyledi:

"Birçok bayanı öldürmek için takip ettim. Ancak çevrede başka insanların olması nedeniyle olayı gerçekleştiremedim. Bu amaçla bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Evinin önüne geldiğimizde montumun cebindeki bıçağı çıkartarak, koluma soktum. Amacım, kızı öldürüp, çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından 'Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?' dedim. Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım. Koşarak oradan uzaklaştım."

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ BIÇAKLA POLİSLERİ YARALADI

Geceyi cezaevinden firar ettikten sonra sürekli kaldığı inşaatta geçirdiğini bildiren Arduç, şöyle konuştu:
"Burada yattım. Ertesi gün otogar civarına geldiğimde polisler beni yakaladı. Bu arada vatandaşlar bana saldırdı. Polisler beni kurtardı ve araca bindirdi. Polislerden birinin yanında arka koltukta oturdum. Bu sırada polisin boğazına sokmak için bıçağı cebimden çıkardım. Polis bu sırada bana döndü. Tam bu anda bıçağı göğsüne sapladım. Bıçakla ikinci kez hamle yapacağım sırada polis engel oldu. Aracı kullanan polis durdu ve bana müdahale etti. Bu sırada onu da parmağından yaraladım. Yaptıklarımdan pişman değilim"

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bir cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, "Başsavcılık soruşturma yapıyor. Açıklama yapacaktır. Firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili olarak Başsavcılık ciddi bir şekilde takip ediyor. 1 Aralık'ta firar etmiş" dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Gül'ün demecinden birkaç saat sonra Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar yer aldı:

"Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir’in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince,Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Şüpheli Ö. A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat 00:15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup;Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
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Okuyucu Yorumları 183 yorum
Sayın Devlet büyüklerimiz. Lütfen affedin biz böyle katil ve sapıklar olmadan yaşayamayız. Sizinde işiniz zor koruma ordusuz tuvalete gidemiyorsunuz biz bunlarla sokakta el ele kol kola mutlu bir hayat yaşıyoruz.
bu vahşi katillerin türemesinin bir tek sebebi idam cezasını kaldıran dönemin koalisyon hükümeti ve milletin yıllardır tekrar getirilmesi için ısrar etmesine rağmen bir türlü yasayı getirmeyen şimdiki hükümettir. Bu masum insanların vebali bu siyasilerin boynundadır ne bu dünyada ne de öbür dünyada bunun hesabını veremeyeceksiniz.
@salih_riza_t9 idam onun için kurtuluştur orduda direğe zincirleyip halk işkence yapsın her geçen bir çeltik atsın ağrıdan geberip gitsin yaratık
Devlet büyükleri dışında halkımızın içindede bu durumu normal karşılayan var. Bu haberin ilk çıktığı gün biri yorum yazmış kadınlar Allah'ı istediği gibi yaşamadığı için öldürülüyor erkekleri suçlamayın diye. Ve kendini aydın, kültürlü ve dibi bütün biri olarak görüyormuş.. Şimdi olayın gerçeklerini öğrenince acaba öbür dünyada bu genç kızın karşısına nasıl çıkacak çok merak ettim.. Başımıza ne geliyorsa dini kendi ahlaksız işlerine karıştıranlardan geliyor..
@salih_riza_t9 idam cezasını akepe ve mehape kaldırttı. yoksa terörist başı abdüllah öcalan idam edilecekti. son anda kurtardılar.
@ozhanbayram kendi şahıslarına veyahut da yakınlarına fiziki veya manevi bir saldırı yapıldığında yargılamak sızın soruşturma aşamasında insanları 5 6 yıla kadar hapiste tutabilen sistem vatandaşa karşı işlenen suçlarda ise ceza indirimine aldığı cezanın bir bölü ikisini yatmaya denetimli serbestlik ve benzeri mükafatlar la caydırıcı olmayan cezalar sayesinde toplumu suça teşvik ediyor
Şimdi bu adam pişmanlık iyi hal indirimi Bir de üstüne aldığı Ceza'nın yarısını yatacak aldığı cezanın son 5 senesinde denetimli serbestlik yani 2 yıldan fazla yatmaz bu adam
Devletimizin bekasına hakaret ediyorsun haksızlık yapma üzülüyoruz!!!!!!
adam 2 kez firar etmiş nasıl 2.şans verirsin ve adam psikopat neden yok ya kız bi manyak yuzunden öldü onu da işkenceyle ölüm yapacaksın yaw idam gelsin idam gelsin iyice memleket cinayet ülkeye döndü
İki kez firar eden ve cinayet hükümlüsü olan böyle birinin açık cezaevinde işi ne.
@berataykut ne bekliyordun?..8 kişiyi öldüren seri katilin sadece 7 yıl hapiste tutulup salındığı,çıkar çıkmaz birini daha öldürdüğü,insanların bir birinden nefret ettirildiği,fırsatını bulanın katliam yaptığı bir dönemde yaşıyoruz.
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