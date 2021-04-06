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  4. Çernobil dizisinin Dyatlov'u, İngiliz aktör Paul Ritter yaşamını yitirdi

Çernobil dizisinin Dyatlov'u, İngiliz aktör Paul Ritter yaşamını yitirdi

06.04.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter, James Bond filmleri ile Çernobil dizisinde rol alan İngiliz aktör Paul Ritter, 54 yaşında hayatını kaybetti. Paul Ritter, HBO'nun dünya çapında ses getiren Çernobil dizisinde Anatoly Dyatlov karakterini de canlandırmıştı.

Çernobil dizisinin Dyatlov'u, İngiliz aktör Paul Ritter yaşamını yitirdi

Harry Potter, James Bond filmleri ile Çernobil dizisinde rol alan İngiliz aktör Paul Ritter, 54 yaşında hayatını kaybetti.Aktörün ajansından yapılan açıklamada, Paul Ritter'ın dün gece evinde hayatını kaybettiği, son nefesini verirken yanında eşi ve oğullarının olduğu belirtildi. Ritter'ın beyin tümörü tedavisi gördüğü kaydedildi.

Beyin Tümörü Araştırmaları Derneğinden yapılan açıklamada, Ritter'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilenirken, "Her yıl yaklaşık 16 bin kişiye beyin tümörü teşhisi konuluyor ve diğer çoğu kanser türlerinin aksine beyin tümörü vakaları ve ölümleri artıyor" denildi. Ritter'ın ölümü sonrası sanat dünyasından isimler sosyal medya aracılığıyla duygularını ifade etti.

Komedyen Rob Delaney, Ritter'i "inanılmaz yetenek" olarak nitelendirirken, senarist Robert Popper, Ritter'ın "birlikte çalıştığı en büyük aktör" olduğunu belirtti. Oyuncu Mark Gatiss, "Bu korkunç haber beni şok etti ve üzdü." diye yazarken, aktör Russell Tovey, Ritter'ın "tanışılacak en iyi oyunculardan biri" olduğunu kaydetti.

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ÇERNOBİL DİZİSİNDE DE ROL ALMIŞTI

Ritter, son olarak geçen sene final yapan Friday Night Dinner aldı televizyon dizisinde aile babası Martin Goodman'ı canlandırıyordu. Çernobil dizisinde nükleer santralin başmühendis yardımcısı Anatoly Dyatlov olarak beğeni toplayan Ritter, Harry Potter ve Melez Prens'te büyücü Eldred Worple rolüne hayat vermişti.

Ritter, 2008 yapımı James Bond filmi Quantum Of Solace'ta da Başbakan danışmanı ve bir suç örgütünün gizli üst düzey ismi olan Guy Haines'i oynamıştı.

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