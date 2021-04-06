Çernobil dizisinin Dyatlov'u, İngiliz aktör Paul Ritter yaşamını yitirdi

Harry Potter, James Bond filmleri ile Çernobil dizisinde rol alan İngiliz aktör Paul Ritter, 54 yaşında hayatını kaybetti.Aktörün ajansından yapılan açıklamada, Paul Ritter'ın dün gece evinde hayatını kaybettiği, son nefesini verirken yanında eşi ve oğullarının olduğu belirtildi. Ritter'ın beyin tümörü tedavisi gördüğü kaydedildi.

Beyin Tümörü Araştırmaları Derneğinden yapılan açıklamada, Ritter'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilenirken, "Her yıl yaklaşık 16 bin kişiye beyin tümörü teşhisi konuluyor ve diğer çoğu kanser türlerinin aksine beyin tümörü vakaları ve ölümleri artıyor" denildi. Ritter'ın ölümü sonrası sanat dünyasından isimler sosyal medya aracılığıyla duygularını ifade etti.

Komedyen Rob Delaney, Ritter'i "inanılmaz yetenek" olarak nitelendirirken, senarist Robert Popper, Ritter'ın "birlikte çalıştığı en büyük aktör" olduğunu belirtti. Oyuncu Mark Gatiss, "Bu korkunç haber beni şok etti ve üzdü." diye yazarken, aktör Russell Tovey, Ritter'ın "tanışılacak en iyi oyunculardan biri" olduğunu kaydetti.