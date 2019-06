Çernobil hakkında bilinmeyen ilginç bilgiler!

Çernobil felaketini tekrar gündeme taşıyan, herkese duyuran ve duyarlılık oluşturan HBO’nun mini dizisi Chernobyl, 1986 yılında yaşanmış felaketi seyirciyle buluşturuyor. Ancak dizi yaşanan felaket hakkında her şeyi aktarmıyor. İşte Çernobil ile ilgili bilinmeyen 5 garip şey; Chernobyl mini dizisi, o kadar büyük yankı uyandırdı ki 5 bölümlük serisinin bitmesinin ardından en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi. IMDB’deki liderliğini ise hala koruyan dizi, bir süre daha gündemi meşgul edecek gibi duruyor. Karşınızda Çernobil hakkında muhtemelen bilmediğiniz 5 garip şey.

Çernobil’in Hiroşima ile benzerlikleri oldukça fazla

26 Nisan 1986 tarihinde patlayan Çernobil reaktörünün yakınında yaklaşık 30 bin kişi bulunuyordu. Radyasyondan alınan dozun 45 Rem (alınan radyasyonun birimi) olduğu tahmin ediliyor. California Berkeley Üniversitesinde fizik profesörü Richard Muller konuya dair yazdığı kitabında ( Physics for Future Presidents: The Science Behind the Headlines), insanların maruz kaldığı 45 rem dozun hastalığa neden olmak için yeterli olmadığını yine de kanser riskini yüzde 1,8 oranında artırdığını yazıyor. Genellikle radyasyon hastalıklarının 200 rem’de meydana geldiği biliniyor. Ancak yine de risk var. Çünkü bu oranlar 6 bin doğal nedenlerle olan kanserlere ek olarak yaklaşık 500 ölümlü kansere neden olabiliyor. Bununla beraber, International Atomic Energy Agency (IAEA) yani Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 2006 yılında yaptığı tahmine göre, kanser kaynaklı ölümlerin riski çok daha yüksek hesaplanmış.