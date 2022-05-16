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Çeşme'de korkunç olay! Uzman çavuş Alper Akkaş'tan acı haber

16.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kız meselesi yüzünden çıkan bir tartışmada, uzman çavuş Alper Akkaş bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Akkaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çeşme'de korkunç olay! Uzman çavuş Alper Akkaş'tan acı haber

İzmir'de bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği korkunç olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 2122 Sokakta bulunan Çeşme Otogarı önünde meydana geldi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş’ın İstanbul’da çalışan eski kız arkadaşının sevgilisi olduğu öne sürülen M.T. ile aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle M.T. yanında getirdiği bıçak ile uzman çavuş Alper Akkaş’ı bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen uzman çavuş Alper Akkaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

GFDG

CİNAYET ŞÜPHELİSİ POLİS EKİPLERİNCE KISKIVRAK YAKALANDI

Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada uzman çavuş Alper Akkaş’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli M.T., olay yerinden taksiye binerek İzmir istikametine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti.

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Şüphelinin İzmir’e Balçova ilçesinden giriş yaptığını tespit eden İzmir polisi, taksiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Konak istikametinden Bayraklı istikametine geçiş yaptığı sırada Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli M.T. buradaki sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Çeşme ilçesi
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