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ABD bu saldırıyı konuşuyor, Türk düşmanı çıktı! İşte 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı...

16.05.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde dün bir süpermarket düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Olayla ilgili yeni detaylarda silahın namlusunda beyaz renkle yazan 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı ortaya çıktı. Yayımladığı manifestosu incelenen saldırganın Türk düşmanı da olduğu öğrenildi.

ABD bu saldırıyı konuşuyor, Türk düşmanı çıktı! İşte 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı...

ABD'nin New York eyaletinde dün bir süpermarkete saldırı düzenlendi. 18 yaşındaki Payton Gendron'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirterek bu olayın bir ırkçı saldırı olduğunu aktardı. Polis, saldırıyı canlı yayında yayımlayan saldırganın internette yayımlanan manifestosunu inceliyor. Yayımlanan manifestoda ortaya çıkan ifadeler saldırganın Türk düşmanı olduğunu da ortaya koydu. Öte yandan saldırıda kullanılan silahın namlusunda beyaz renkle yazan 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı da ortaya çıktı.

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10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, dün öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

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"OLAY IRKÇI BİR SALDIRI"

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

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SALDIRIYI CANLI YAYIMLADI

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.

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MANİFESTO İNCELENİYOR

Ayrıca, polis saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor. Manifestoda saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" olarak tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

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TÜRK DÜŞMANI ÇIKTI

Türkler ve İtalyanları ‘beyaz ırk’ olarak saymadığını söyleyen saldırgan, manifestonun 54. sayfasında “Türkler, ırk olarak beyaz olabilirler ama yüzde 99’u Müslüman olduğu için işgalciler, o nedenle beyaz sayılmazlar” ifadelerini kullandı. Manifestonun 165’inci sayfasında yer alan ölüm listesinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Macar asıllı ABD’li iş insanı George Soros’un adı da yer aldı.

'N' HARFİ VE '14' RAKAMININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yetkililerin paylaştığı detaylarda, saldırganın yarı otomatik silah kullandığı ve silahın namlusunda beyaz renkle "N" kelimesinin ve 14 sayısının yazdığı kaydedildi.

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Buffalo News adlı yerel bir gazeteye açıklama yapan bir yetkili, silahın üzerindeki 14 rakamının, beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında popüler olan ve 14 kelimeden oluşan "Halkımızın varlığını ve beyazların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadesine atıfta bulunduğunu aktardı.

Yetkili, bu ifadenin, beyazların üstünlüğünü savunan "The Order" isimli bir "terör örgütünün" David Lane isimli üyesine atfedildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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