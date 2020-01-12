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  4. Çeşme’de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı

Çeşme’de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1’i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmek için açılan bir teknenin Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışma başlattı.

Çeşme’de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1’i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmek için açılan bir teknenin Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışma başlattı. Aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri barındıran ve bu kişilerle para gönderme işlemi yaptığı belirlenen şüphelilerin de yer aldığı biri yabancı toplam 6 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Teknenin denize açıldıktan kısa bir süre sonra kapasitesinin üzerinde insan alması nedeniyle su alıp battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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