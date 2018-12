Cesur reklam filmi: Daha uzun sevişmek istiyorsanız...

Hayvanlara etik muamele için mücadele eden bir hayvan hakları organizasyonu olan Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), son reklam kampanyasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınlanan reklam videosunda veganların hayvan ürünleri tüketenkere göre daha uzun ve keyifle sevişeceğini iddia ediyor. İnternet üzerinden 9 milyondan fazla izlenen reklam filmi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cesur reklam filminde ikiye bölünmüş ekranda, sevişen çiftler görüyoruz. Bir çiftin sevişmesi başarısızlıkla sonuçlanırken, diğerleri sevişmelerine problemsiz devam ederken görüyoruz. PETA direktörü Mimi Bekhechi, yaptığı açıklamada: “Veganlar, hayvansal ürünler tüketenlere göre daha canlı ve daha sağlıklı...” dedi.

Beslenme uzmanı Charlotte Stirling-Reed, vegan yeme alışkanlığı ile erkeklerin cinsel performansı arasında somut bir yargıya varılması için ellerinde net veriler olmadığını dile getirdi. Reed sözlerine: “Tek bir yiyeceğin veya beslenme tarzının seks hayatımızı etkilemesi pek mümkün değil.” şeklinde devam etti.