TREND

Cesur reklam filmi: Daha uzun sevişmek istiyorsanız...

basak.deniz basak.deniz
DÜNYA  | 25.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Hayvan hakları organizasyonu olan PETA’nın seks temalı cesur reklamı, görenlere adeta şok etkisi yarattı. Yayınlanan videoda veganların hayvan ürünleri tüketenlere nazaran daha uzun süre ve keyifle sevişeceği iddia ediliyor.

Cesur reklam filmi: Daha uzun sevişmek istiyorsanız...

Hayvanlara etik muamele için mücadele eden bir hayvan hakları organizasyonu olan Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), son reklam kampanyasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınlanan reklam videosunda veganların hayvan ürünleri tüketenkere göre daha uzun ve keyifle sevişeceğini iddia ediyor. İnternet üzerinden 9 milyondan fazla izlenen reklam filmi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

vegan-4

Cesur reklam filminde ikiye bölünmüş ekranda, sevişen çiftler görüyoruz. Bir çiftin sevişmesi başarısızlıkla sonuçlanırken, diğerleri sevişmelerine problemsiz devam ederken görüyoruz. PETA direktörü Mimi Bekhechi, yaptığı açıklamada: “Veganlar, hayvansal ürünler tüketenlere göre daha canlı ve daha sağlıklı...” dedi.

vegan-2

Beslenme uzmanı Charlotte Stirling-Reed, vegan yeme alışkanlığı ile erkeklerin cinsel performansı arasında somut bir yargıya varılması için ellerinde net veriler olmadığını dile getirdi. Reed sözlerine: “Tek bir yiyeceğin veya beslenme tarzının seks hayatımızı etkilemesi pek mümkün değil.” şeklinde devam etti.

PARTNERYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandıYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandı
Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!
İzole kabilelerin nefes kesen fotoğraflarıİzole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peta vegan

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı!

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı!

İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı: Kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın

1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı: Kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

İzole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Kahramanlar bu festivalde buluştu

Kahramanlar bu festivalde buluştu

Nijerya'da 'kim seks yaparken daha dayanıklı' iddiası ölüm getirdi

'Seks yaparken kim daha dayanıklı' iddiası kabusla sonuçlandı

Direksiyonda uyuyunca kaza yaptı! Gözlerini açınca hayatının şokunu yaşadı

Arabanın hasarını 28 yılda ödeyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.