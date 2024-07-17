Cesur sahne kostümleri çok konuşuluyordu! Ece Seçkin'den bomba itiraf! 'Babam tepki gösteriyor'

MYNET- Sevilen şarkıları ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Seçkin, Kaan Ölker’in programına konuk oldu. 32 yaşındaki şarkıcı hayatına dair merak edilenleri anlattı.

'TEPKİ GÖSTERİYOR'

Genç yaşta şöhrete kavuşmasıyla birlikte ailesinin kendisini korumak için ellerinden geleni yaptığını dile getiren Seçkin, "Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin" diyor" açıklamasını yaptı.

"EVLİLİK BANA YARADI"

Pilot Çağrı Terlemez ile dört yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2021'de hayatını birleştiren ünlü popçu, "Evlilik star ışığını öldürüyor mu?" sorusuna ise "Aksine evlendikten sonra daha da parlamaya başladım, bana yaradı. Evlilik kurumuna olan saygım bana çok daha büyük bir bağlılık kazandırdı. Çağrı hayattaki en büyük şansım oldu. Beni hiçbir şekilde engellemedi, sabote etmedi ve her zaman arkamda durdu" yanıtı verdi.