Cesur sahneleri gündemde! Hadise şimdi de ideal erkeği tarif etti

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte kamera karşısına geçip ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunmuş ve dizinin fragmanı TikTok'ta yasaklanmıştı.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise sevgilisi ile davetlerde görüntülenmişti.

Ünlü isim şimdi de ideal erkeği tarif etti ve kendisi için önemli olan kriterleri tek tek sıraladı. Yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulan Hadise şunları söyledi;

TEK TEK SIRALADI

"Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

Hadise, ideal erkekte aradığı diğer özellikleri tek tek sıraladı;

Sadık... "Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı."

Destekçi... "Çok önemli"

Sabırlı... "Benimle olmak. Çünkü"

Komik... "Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor"

Sorumluluk Sahibi... "Sorumluklarının farkında olmalı"