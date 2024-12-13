MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cesur sahneleri gündemde! Hadise şimdi de ideal erkeği tarif etti

Cesur sahneleri gündemde! Hadise şimdi de ideal erkeği tarif etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 08:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisindeki cesur sahneleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise şimdi de ideal erkeği tarif etti. Ünlü isim bir erkekte olması gereken özellikleri tek tek sıraladı.

Cesur sahneleri gündemde! Hadise şimdi de ideal erkeği tarif etti

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte kamera karşısına geçip ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunmuş ve dizinin fragmanı TikTok'ta yasaklanmıştı.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise sevgilisi ile davetlerde görüntülenmişti.

HADİSE 0

Ünlü isim şimdi de ideal erkeği tarif etti ve kendisi için önemli olan kriterleri tek tek sıraladı. Yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulan Hadise şunları söyledi;

TEK TEK SIRALADI

"Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

HADİSE 1

Hadise, ideal erkekte aradığı diğer özellikleri tek tek sıraladı;
Sadık... "Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı."

Destekçi... "Çok önemli"

hadise 3

Sabırlı... "Benimle olmak. Çünkü"

Komik... "Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor"

Sorumluluk Sahibi... "Sorumluklarının farkında olmalı"

Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir Çin atasözü der ki; Boş teneke çok tıngırdarmış...
En Çok Okunan Haberler
Eve çarpıp alev aldı! 4 kişi can verdi

Eve çarpıp alev aldı! 4 kişi can verdi

Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi... Golani ayrıntısı

Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi... Golani ayrıntısı

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu! 21 kişi hastanelik oldu

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu! 21 kişi hastanelik oldu

Sosyal medya hareketlendi... Ünlü yorumcular Okan Buruk'u topa tuttu! O değişiklikleri gündem olmuştu...

Sosyal medya hareketlendi... Ünlü yorumcular Okan Buruk'u topa tuttu! O değişiklikleri gündem olmuştu...

Trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak'ta yürürlükte!

Trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak'ta yürürlükte!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.