MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cesur sahneleriyle gündemdeydi... Nicole Kidman festivale damga vurdu! Yüzündeki değişim dikkat çekti

Cesur sahneleriyle gündemdeydi... Nicole Kidman festivale damga vurdu! Yüzündeki değişim dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, erotik gerilim filmi “Babygirl”deki cesur sahneleriyle gündemdeydi. 81. Venedik Film Festivali'nde boy gösteren ünlü isim siyah ışıltılı tarzıyla dikkat çekti. Nicole Kidman'ın yüzündeki değişim ise hemen fark edildi.

MYNET-57 yaşındaki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi ‘Babygirl'deki cesur sahneleriyle gündemdeydi. Cinsellik itirafı ile dikkat çeken ünlü isim 81. Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi.

BLU_A97844594

Siyah ve gold renkli ışıltılı elbisesi ile festivale katılan Nicole Kidman tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.

BLU_A97840941

Kırmızı halıdan karelerini peş peşe paylaşan ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

BLU_A97840923

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Nicole Kidman'ın estetikten değişen yüz hatları da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isme sosyal medyada; 'her hali çok güzel', 'yaşlanmıyor', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman film festivali
En Çok Okunan Haberler
Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kılını bile kıpırdatmadı

3 yaşındaki torunu boğulurken büyükbaba kılını bile kıpırdatmadı

Başlarına gelmeyen kalmadı! Nikah memuru düştü, düğün salonunun çatısı uçtu

Başlarına gelmeyen kalmadı! Nikah memuru düştü, düğün salonunun çatısı uçtu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.