Cesur sahneleriyle gündemdeydi... Nicole Kidman festivale damga vurdu! Yüzündeki değişim dikkat çekti

MYNET-57 yaşındaki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi ‘Babygirl'deki cesur sahneleriyle gündemdeydi. Cinsellik itirafı ile dikkat çeken ünlü isim 81. Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi.

Siyah ve gold renkli ışıltılı elbisesi ile festivale katılan Nicole Kidman tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.

Kırmızı halıdan karelerini peş peşe paylaşan ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Nicole Kidman'ın estetikten değişen yüz hatları da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isme sosyal medyada; 'her hali çok güzel', 'yaşlanmıyor', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapıldı.