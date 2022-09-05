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Ceviz Ağacı filmi İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı film olarak gösterime girdi

05.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi İran’da 43 yılın ardından sinema salonlarında gösterime giren ilk yabancı film unvanına sahip olan ve yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı “Ceviz Ağacı” filmi oldu. İran’da 79 Devrimi’nden bu yana sinema salonlarında gösterime giren ilk yabancı film unvanına sahip olan ve yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı 20 ödüle sahip ve Türkiye’nin Oscar aday adayları arasındaki ‘Ceviz Ağacı’ filmi İran’da sinemaseverlerle buluştu.

Ceviz Ağacı filmi İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı film olarak gösterime girdi

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın’ın yer aldığı Türkiye- İran ortak yapımı filmin galası, film ekibi ve başrol oyuncularının katılımıyla Tahran’da gerçekleşti. Galaya İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi’nin yanı sıra İranlı birçok ünlü oyuncu katılırken, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de davetliler arasındaydı.

“İYİ BİR GERİ DÖNÜŞ ALACAĞIZ”

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Filmin yönetmeni Faysal Soysal, “İran’da sinema mastırı yaptığım için birçok İranlı sanatçı ile tanışıyordum. Onlarla çalışmak arzusundaydım. Farabi’ye başvuru yaptık ve Farabi ilk defa bir Türk filmine ortak yapım desteği verdi. Bu film Türkiye İran arasında yapılmış ilk ortak yapım. Bunun yanı sıra İran’da devrimden sonra 43 yılın ardından İran sinemalarında ilk defa Türkçe konuşulan bir film vizyona girmiş olacak. Bunun iznini almak çok zor oldu. İranlı seyirciler ilk defa Türk yapımı bir filmi perde de 2 hafta boyunca izleyecekler. İnanıyorum ki buradan iyi bir geri dönüş alacağız. İleride Türkiye ve İran sineması adında da yeni eserler ortaya çıkacağını ümit ediyorum“ şeklinde konuştu.

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Galaya katılan İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi, "İran ile Türkiye arasında bir çok tarihi ve kültürel ortak noktalar var. Bu ortak noktalar iki ülke arasında yeni projelerin doğmasını sağlayacaktır. İki komşu ülke olarak sinema alanında ortak işler yapabiliriz. Gelecekte yeni projelerin yapılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA İNANILMAZ BİR YOLCULUĞA ÇIKTI”

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Oyuncu Serdar Orçin konuşmasında, “43 yılın ardından ilk defa İran’da yabancı bir film vizyona giriyor ve o da bizim filmimiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Ceviz ağacı yaklaşık iki senedir dünyada inanılmaz bir yolculuğa çıktı ve 20’ye yakın ödülle döndü. Ama bu bizim için birçok ödülden daha farklı şeyler ifade ediyor. Bir kere buraya gelmek ve buradaki seyirciyle buluşmak bizim için çok heyecan verici. Bunun bir açılış olmasını yürekten diliyorum. Biz İran filmlerine son yıllarda ne kadar meftun olduysak İran halkının da bizim filmlerimizi izlemesini arzu ederim” dedi. Oyuncu Kübra Kip ise, “Öncelikle İran’da uzun zamandan sonra gösterimi yapılacak ilk yabancı film olduğunu öğrendim. İlki gerçekleştiriyor olmak çok güzel ve umarım devamı gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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İran Ceviz Ağacı filmi
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