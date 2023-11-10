Gelinin düğün sürprizi damadı şaşkına çevirdi! Damat nedimeleri görünce inanamadı... Hepsi eski sevgilisi çıktı

Çin'in Chongqing kentinde yaşayan gelin Liu, bazı arkadaşlarının daha önce damadıyla çıktığını öğrendi. Durumu öğrendikten sonra damada bir sürpriz hazırlayan Liu, tüm eski kız arkadaşlarını düğünlerinde nedime olarak davet etti. Damat gelini almak için odaya girdiğinde, eski kız arkadaşlarının nedime kıyafetleri içinde görünce şaşırdı. Soğukkanlığını koruyan adam hiçbir şey olmamış gibi düğüne devam etti.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Olay sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ilgi gördü ve binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelin çok şakacı ve damadın sakin kalmayı başarması ve kötü bir şey olmaması büyük bir şans" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelin anlayışlı ve arkadaşlarının kocasının eski sevgilisi olmasını umursamıyor." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Hiçbir şey olmamasına rağmen kocanızın eski sevgililerini nedime olarak davet etmek iyi bir fikir değil." ifadesini kullandı.