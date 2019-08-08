MAGAZİN

Ceyda Düvenci’den bebeklik TBT’si geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini bebeklik yıllarına götürdü.

Ceyda Düvenci’den bebeklik TBT’si geldi

Perşembe günleri sosyal medya hesaplarından geçmiş zamana dair kareler paylaşan (TBT) ünlüler, içinde bulunduğumuz günü de birbirinden renkli ve eğlenceli paylaşımlar ile doldurdu.

Magazin dünyasının örnek annelerinden olan Ceyda Düvenci, henüz bir bebekken çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Bence halihazırda 38 beden olmam mucize… Bebeklikten ekmek düşkünlüğüme bakılırsa, kendimi sadece tebrik edebilirim. Yaşasın hamur diyenlerden misiniz?”

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ceyda düvenci tbt

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