MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci’den manidar koronavirüs çıkışı! ‘Sıfır aralık’

Ceyda Düvenci’den manidar koronavirüs çıkışı! ‘Sıfır aralık’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ceyda Düvenci hayatı için radikal bir karar verdiğini söylemişti. Düvenci eşi ve çocuklarıyla beraber Bodrum’a taşınacaklarını açıklamıştı. Bodrum için hazırlıklarını yapan ünlü oyuncu İstanbul uçuşunda sosyal mesafe kurallarından dem vurdu. Ceyda Düvenci’nin koronavirüs çıkışı hayranlarını da şaşırttı.

Ceyda Düvenci’den manidar koronavirüs çıkışı! ‘Sıfır aralık’

Star TV ekranlarına gelen Sefirin Kızı dizisinde rol alan Bülent Şakrak çekimler nedeniyle sezon finaline kadar Bodrum’da yaşamını sürdürecek. Eşi ve çocuklarından ayrı kalmak istemeyen Ceyda Düvenci ise bir süreliğine İstanbul’u terk edeceğini açıkladı. 8 ay boyunca Bodrum’da yaşayacaklarını açıklayan Düvenci hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Bodrum’daki evinin düzenlemelerini yapan Düvenci, çocukları Melisa ve Ali’yi almak için İstanbul’a döndü. İstanbul uçuşunda dipdibe yolculuk yapmaktan sitem eden Düvenci sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TİYATRO VE KONSERLERİ UÇAKTA YAPALIM

ceyda düvenci

Koronavirüs vakalarındaki artışın sonrasında İstanbul’da konserlerin yasaklanması kararına ilk tepki Ceyda Düvenci’den geldi. Başarılı oyuncu İstanbul uçuşundan maskeli bir fotoğrafını paylaşarak, “Bence tiyatro ve konser etkinliklerini uçakta gerçekleştirelim. Tüm uçuş sıfır aralık, dipdibe yolculuk” ifadelerini kullandı.

ceyda düvenci2

İstanbul’a döndükten sonra takipçilerine taşınma sürecini açıklayan Düvenci, “Bodrum’daki küçük, tatlı evimize ön yerleşme tamam. Sevgili kalmaya başladı bile. Ben İstanbul’a döndüm. Arabayı doldurup evlatlarla gideceğim. Kısa süreli de olsa başka şehre taşınmak zormuş gerçekten” notunu düştü.

Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Diyarbakır'da endişelendiren görüntü!
Diyarbakır'da endişelendiren görüntü!
'Grip ve koronavirüs vakaları çok karışacak'
'Grip ve koronavirüs vakaları çok karışacak'
Poligon paylaşımı olay oldu! 'Yerli silah...'
Poligon paylaşımı olay oldu! 'Yerli silah...'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak son haliyle şoke etti!
Son hali bambaşka! 20 kilo aldı, saçları...
Ezgi Sertel ikizleriyle sahil turunda
Ezgi Sertel ikizleriyle sahil turunda
Cinsel organını paylaşan Chris Evans'a Mark Ruffalo'dan bomba destek
Ünlü oyuncudan cinsel organını paylaşan arkadaşına bomba destek
Tuba Büyüküstün’den Ali Güneş açıklaması! 'Hepimiz aşkı çok seviyoruz'
Eski futbolcuyla aşk yaşıyor mu? 'Hepimiz aşkı çok seviyoruz'
Eser Yenenler oğluyla pozunu paylaştı beğeni yağdı
'Mutluluğun resmi'ni paylaştı beğeni yağdı
Kayahan’ın eski karısı İpek Açar yeni eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı!
Kayahan’ın eski karısından yeni eşi için romantik paylaşım!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.