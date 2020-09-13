Ceyda Düvenci’den manidar koronavirüs çıkışı! ‘Sıfır aralık’

Star TV ekranlarına gelen Sefirin Kızı dizisinde rol alan Bülent Şakrak çekimler nedeniyle sezon finaline kadar Bodrum’da yaşamını sürdürecek. Eşi ve çocuklarından ayrı kalmak istemeyen Ceyda Düvenci ise bir süreliğine İstanbul’u terk edeceğini açıkladı. 8 ay boyunca Bodrum’da yaşayacaklarını açıklayan Düvenci hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Bodrum’daki evinin düzenlemelerini yapan Düvenci, çocukları Melisa ve Ali’yi almak için İstanbul’a döndü. İstanbul uçuşunda dipdibe yolculuk yapmaktan sitem eden Düvenci sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TİYATRO VE KONSERLERİ UÇAKTA YAPALIM

Koronavirüs vakalarındaki artışın sonrasında İstanbul’da konserlerin yasaklanması kararına ilk tepki Ceyda Düvenci’den geldi. Başarılı oyuncu İstanbul uçuşundan maskeli bir fotoğrafını paylaşarak, “Bence tiyatro ve konser etkinliklerini uçakta gerçekleştirelim. Tüm uçuş sıfır aralık, dipdibe yolculuk” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a döndükten sonra takipçilerine taşınma sürecini açıklayan Düvenci, “Bodrum’daki küçük, tatlı evimize ön yerleşme tamam. Sevgili kalmaya başladı bile. Ben İstanbul’a döndüm. Arabayı doldurup evlatlarla gideceğim. Kısa süreli de olsa başka şehre taşınmak zormuş gerçekten” notunu düştü.