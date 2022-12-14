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Ceyda Düvenci günden güne eriyor! İşte zayıflama sırrı

14.12.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 çocuk annesi Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, son günlerde ise verdiği kilolarla bolca magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaşan Düvenci'nin son hali ağızları açık bıraktı.

Ceyda Düvenci günden güne eriyor! İşte zayıflama sırrı

Umutsuz Ev Kadınları, Binbir Gece, Babam ve Ailesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Ünlü oyuncu, son günlerde ise verdiği kilolarla bolca magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaşan Düvenci'nin son hali ağızları açık bıraktı.

45 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci, son dönemde incelmeye başladı. Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program uygulandı. Böylece kilo vermesine engel metabolik blokajlardan kurtuldu ve hızla incelmeye başladı.
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TAKİPÇİLERİNE TEK TEK ANLATMIŞTI

Ünlü oyuncu zayıflama sürecini böyle anlatmıştı: "İnanılmaz... Nasıl devam etmem... İlk seansta karın böylesi 5 cm, bacak bölgesinden 2 cm inceldi. Hem kalıcı bir incelmeden bahsediyorum.

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"BOL BOL SU İÇİYORUM"

Ödevlerim var bol su içiyorum zaten beslenmeye dikkat etmeye devam. 38 beden olmak hem sağlıklı hem de kıyafetlerimin içinde beni iyi hissettiriyor. Bunu korumak için de güvendiğim uzmanlara kendimi teslim etmeyi seviyorum. İkinci gelişim ve sonuç bel -7cm, bacak -4 cm"


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