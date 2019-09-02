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Ceyda Düvenci: Kurabildin mi dengeni?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci henüz yeni başladığımız Eylül ayıyla ilgili olarak dikkat çekici satırlar yazdı.

Ceyda Düvenci: Kurabildin mi dengeni?

Yaz mevsimini dolu dolu geçiren ve ailesiyle birlikte keyifli anlar paylaşan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla yaz mevsiminin yaşattığı duygulardan henüz tam olarak kurtulamadığını gösterdi. İşte Ceyda Düvenci’nin satırları:

“İçim hala yaz… Ama aylardan eylül, yani sonbahar… Kafam karmakarışık, tıpkı tatilden dönen valizin içi gibiyim… Yorgunluk, mutluluk, zaman algısı problemi, düzensizlik, belirsizlik, endişe, soru işaretleri, şükürler, yapılması gerekenler, yeni işler, heyecanlar, toplantılar, huzur, çalışma düzenine geçmekte zorluk, tembellik hali… dedim ya karışık kafam diye. Malum koca şehir düzeni beni çağırıyor ama içim hala köyüm gibi şen ve huzurlu… Dingin kalmak istiyor bir tarafım ama diğer tarafım diyor ki koşturmadan yetişmez, sen kurabildin mi dengeni? Ya da bu dengeyi kurmak için bana ne önerirsin?”

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ceyda düvenci instagram

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