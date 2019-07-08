Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan oğulları Ali için doğum günü partisi

Evlilikleriyle örnek olan oyuncu çift Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın oğulları Ali 2 yaşına bastı.

Geçtiğimiz günlerde Ali'nin doğum gününü yakın dostlarıyla Marmaris'ta kutlayan ünlü çift, bu defa İstanbul'da bir doğum günü partisi düzenledi.

Doğum günü partisine çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katıldı.

Düvenci doğum gününden kareleri, "Çok güzel bir gün daha bitti dostlarla. Ali’ye geç de olsa arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptık yuvamızda. Hayalimizin de ötesinde bu tatlı köşeyi bizim için hazırlayan @mozorganizasyon sevgili müge ve ailesine çok teşekkür ederiz. Ali görünce ağzı açık kaldı. Her gelene burayı gösterdi. Mutluluktan ne yapacağını bilemedi. Her şey evlatlar için. Tatilde olduğu için gelemeyen aklı kalan tüm dostlara da burdan sevgiler. Hepiniz bizimleydiniz aslında. Maksat evlat yüzünde bir gülümseme yaratmak ve anılara güzel fotoğraflar, anılar bırakmak" notunu yazdı.

