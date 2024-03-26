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  4. Challengers rolü çok konuşulmuştu! Zendaya gala tarzıyla hayran bıraktı

Challengers rolü çok konuşulmuştu! Zendaya gala tarzıyla hayran bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 14:37
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Euphoria'nın yıldızı Zendaya, bir aşk üçgeninin anlatıldığı Challengers filmiyle gündemdeydi. Challengers fragmanı yayınlanır yayınlanmaz oyuncu Zendaya sosyal medya gündemine oturmuştu. Filmin galasında boy gösteren güzel isim tarzıyla tam not aldı.

Challengers rolü çok konuşulmuştu! Zendaya gala tarzıyla hayran bıraktı

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" fragmanıyla çok konuşulmuştu.

Başrollerinde Euphoria'nın yıldızı Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.

Ekran Alıntısı

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Fragman yayınlanır yayınlanmaz Zendaya sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zendaya, Salı gecesi Sidney Devlet Tiyatrosu'nda yeni filmi Challengers'ın galasına katılırken dikkatleri üzerine çekti.

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Şu anda Örümcek Adam yıldızı Tom Holland ile birlikte olan Hollywood yıldızı, Loewe tarafından tasarlanan elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zendaya Oyuncu
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