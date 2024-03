Challengers rolü çok konuşulmuştu! Zendaya gala tarzıyla hayran bıraktı

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" fragmanıyla çok konuşulmuştu.

Başrollerinde Euphoria'nın yıldızı Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.

Fragman yayınlanır yayınlanmaz Zendaya sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zendaya, Salı gecesi Sidney Devlet Tiyatrosu'nda yeni filmi Challengers'ın galasına katılırken dikkatleri üzerine çekti.



Şu anda Örümcek Adam yıldızı Tom Holland ile birlikte olan Hollywood yıldızı, Loewe tarafından tasarlanan elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.