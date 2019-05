Charlie Chaplin'in 'The Kid' filmi animasyon oluyor!

Charlie Chaplin'in klasikleşmiş 1921 yapımı sessiz filmi The Kid, ikinci kez beyaz perdeye uyarlanıyor. Bu kez bir animasyon filmi olması beklenen ve The Kid: An Animated Adventure adını taşıyacak olan filmin bilim kurgu türünde olacağı söylenilenler arasında yer alıyor. The Kid karakterini canlandıracak olan isim olarak ise The Wonder, Room, Before I Wake gibi filmlerin yıldız oyuncusu Jacob Tremblay seçildi.

Bilindiği üzere The Kid: An Animated Adventure animasyon filminin gerçekleştirilmesine Charlie Chaplin'in haklarını elinde bulunduran Chaplin Estate de destek veriyor. Filmin yönetmen koltuğuna geçecek olan isim olarak Renaissance filminin yönetmeni Christian Volckman ile anlaşma sağlandı. Filmin senaryosunu ise Volckman ile birlikte Rise of The Planet of The Apes, Captive State, The Escapist, The Gambler gibi filmleriyle tanıdığımız Rupert Wyatt kaleme alıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil. The Kid: An Animated Adventure filminin hakları ise Cannes Film Festivali sırasında satışa sunulacak.