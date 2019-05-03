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Charlie Chaplin'in 'The Kid' filmi animasyon oluyor!

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SİNEMA TV  | 03.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Ülkemizde Yumurcak adıyla izleyicileriyle buluşan Charlie Chaplin yönetmen ve senaristliğindeki The Kid, yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. Ancak filmin bu kez bir animasyon olmasına karar verildi. Komedi türündeki The Kid'in yeni uyarlamasının adının The Kid: An Animated Adventure olacağı resmi olarak duyuruldu.

Charlie Chaplin'in 'The Kid' filmi animasyon oluyor!

Charlie Chaplin'in klasikleşmiş 1921 yapımı sessiz filmi The Kid, ikinci kez beyaz perdeye uyarlanıyor. Bu kez bir animasyon filmi olması beklenen ve The Kid: An Animated Adventure adını taşıyacak olan filmin bilim kurgu türünde olacağı söylenilenler arasında yer alıyor. The Kid karakterini canlandıracak olan isim olarak ise The Wonder, Room, Before I Wake gibi filmlerin yıldız oyuncusu Jacob Tremblay seçildi.

Orijinal filmde kimsesiz bir çocuk ve onu sahiplenen bir adamın hikayesi konu ediniliyordu. Son derece gerçekçi olan filmde ikili bir baba oğul gibi davranmaya başlar. Ancak küçük çocuk hastalanıp doktora götürüldüğünde aralarında biyolojik bağ olmadığı anlaşılacaktır. Uyarlama filmin konusunun ise şöyle olması bekleniyor: Fütüristik New York atmosferinde geçen filmde şehir sular altında kalmış ve iki ayrı bölgeye ayrılmıştır. Tremblay'in seslendireceği karakter annesiyle birlikte Uptown'da yaşıyordur. Bu bölgenin koruma altında, ruhsuz bir atmosferi vardır. Ancak küçük çocuk macera peşine düşmeye karar verir. Tehlikeli ve gizemli Downtown'a adım atan çocuk, insan ruhuna sahip olan bir robotla tanışır. İkilimiz robotun ruha sahip olmasının gizemini çözmek için maceradan maceraya koşacaktır. Çocuk ve robot, çocuğun annesi, polis ve renkli sirk çalışanları tarafından takip edilirken diğer yandan bu keşif yolculuğuna çıkacaklardır.

Bilindiği üzere The Kid: An Animated Adventure animasyon filminin gerçekleştirilmesine Charlie Chaplin'in haklarını elinde bulunduran Chaplin Estate de destek veriyor. Filmin yönetmen koltuğuna geçecek olan isim olarak Renaissance filminin yönetmeni Christian Volckman ile anlaşma sağlandı. Filmin senaryosunu ise Volckman ile birlikte Rise of The Planet of The Apes, Captive State, The Escapist, The Gambler gibi filmleriyle tanıdığımız Rupert Wyatt kaleme alıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil. The Kid: An Animated Adventure filminin hakları ise Cannes Film Festivali sırasında satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
the kid animasyon

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