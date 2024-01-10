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CHP'de Eskişehir sürprizi! 25 senedir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi! Yeni aday Ayşe Ünlüce oldu

10.01.2024 23:42 | Son Güncelleme:
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CHP'nin 31 Mart seçimleri için toplanan Parti Meclisi toplantısında Yılmaz Büyükerşen sürprizi yaşandı. Eskişehir'de 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve daha önce aday adaylığı başvurusu da yapan 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi. Büyükerşen'in yerine Parti Meclisi kararıyla Ayşe Ünlüce aday seçildi.

CHP'de Eskişehir sürprizi! 25 senedir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi! Yeni aday Ayşe Ünlüce oldu

CHP birçok il ve ilçedeki belediye başkan adaylarını Parti Meclisi toplantısında belirledi. CHP'de Eskişehir'de üst üste 5 dönem belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen aday gösterilmedi.

Halk TV'de yer alan habere göre, PM'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak belirlendi.

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ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Yılmaz Büyükerşen, geçtiğimiz ay CHP'de yeniden adaylık başvurusu yaptı. İlk kez 1999 yılında DSP’den seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Büyükerşen, böylece 6’ncı dönemi için aday adayı olmuştu.

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AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 Eskişehir doğumlu olan Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bir süre hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevini sürdürüyordu.

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YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN ÖZGEÇMİŞİ

Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunları arasında yer aldı. 1973 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.

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18 Nisan 1999 seçimlerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen evli ve iki çocuk sahibi Büyükerşen, 5 dönemdir bu görevini sürdürüyor.

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Yılmaz Büyükerşen Eskişehir CHP
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