Son dakika: CHP'de adaylık mesaisi! O il ve ilçelerde belediye başkan adayları açıklandı! Adana, Aydın, Mersin, Hatay...

Son dakika: Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi'nde yerel seçimlerle ilgili görüşmeler sürüyor. PM toplantısında üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylar kesinleşti.

Buna göre, PM kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi. Afyonkarahisar'da ise Aydın Milletvekili ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal belediye başkan adayı olarak belirlendi.



Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP'nin belediye başkan adayı oldu.

Diğer yandan Aydın Buharkent’te Ali Okkalı, Efeler’de Anıl Yetişkin, İncirliova’da Osman Gökmen, Karpuzlu’da Tuğrul Ozan, Koçarlı’da Özgür Arıcı, Kuşadası’nda Ömer Günel, Kuyucak’ta Uğur Doğanca, Nazilli’de Gamze Yolcu Metin, Söke’de Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar’da Malik Ercan isimleri belediye başkan adayı olarak açıklandı.





