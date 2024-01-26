CHP'den Muharrem İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi: Olumlu sonuçlansa bu açıklamalar yapılmazdı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin açıklamaları siyaset arenasını hızlandırdı. En çok merak edilen soru olan, "CHP ile ittifak yapacak mı?" sorusu bu sabah yanıt buldu. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Muharrem İnce seçimlere tek başına gireceklerini ve İstanbul adaylarını haftaya açıklayacaklarını belirtti.

İnce'nin açıklamaları sonrası CHP'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından İnce'nin açıklamalarına yanıt verdi. İnce'nin belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı istediğini belirten Yücel bu taleplerin parti tabanından kabul görmediğini dile getirdi. Yücel, bu taleplerin kabul edilmesi halinde İnce'nin bugün yaptığı açıklamaları 'asla' yapmayacağını vurguladı.

Yücel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür.

Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı.

Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz.

Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen İnce, CHP ile ittifak olasılığının olmadığını dile getirmişti. İnce basın toplantısında, "Neden CHP ile ayrı dünyaların insanları olduğumuzu anlattım. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün "demlenirse" nasıl kuracağım? Değişmek başka, başkalaşmak başka. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir, yerine başka bir yönetim gelir, o zaman konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.





