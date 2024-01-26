HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. CHP'den Muharrem İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi: Olumlu sonuçlansa bu açıklamalar yapılmazdı

CHP'den Muharrem İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi: Olumlu sonuçlansa bu açıklamalar yapılmazdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ittifak kurmayacaklarını belirterek DEM parti üzerinden eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından CHP'den jet hızıyla yanıt geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İnce'nin müzakereler sırasında belirttiği istekleri sıralayarak, "Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz." karşılığını verdi.

CHP'den Muharrem İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi: Olumlu sonuçlansa bu açıklamalar yapılmazdı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin açıklamaları siyaset arenasını hızlandırdı. En çok merak edilen soru olan, "CHP ile ittifak yapacak mı?" sorusu bu sabah yanıt buldu. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Muharrem İnce seçimlere tek başına gireceklerini ve İstanbul adaylarını haftaya açıklayacaklarını belirtti.

ggg

İnce'nin açıklamaları sonrası CHP'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından İnce'nin açıklamalarına yanıt verdi. İnce'nin belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı istediğini belirten Yücel bu taleplerin parti tabanından kabul görmediğini dile getirdi. Yücel, bu taleplerin kabul edilmesi halinde İnce'nin bugün yaptığı açıklamaları 'asla' yapmayacağını vurguladı.

Yücel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür.

Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

den

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı.

Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz.

Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen İnce, CHP ile ittifak olasılığının olmadığını dile getirmişti. İnce basın toplantısında, "Neden CHP ile ayrı dünyaların insanları olduğumuzu anlattım. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün "demlenirse" nasıl kuracağım? Değişmek başka, başkalaşmak başka. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir, yerine başka bir yönetim gelir, o zaman konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayak yapmadan önce dikkat! Kar keyfi felakete dönüşmesinKayak yapmadan önce dikkat! Kar keyfi felakete dönüşmesin
Onlarca yolcusu vardı! Sivas'ta feci kazaOnlarca yolcusu vardı! Sivas'ta feci kaza
39 yıllık muhtar aday olmayacağını duyurdu!39 yıllık muhtar aday olmayacağını duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
CHP Memleket Partisi deniz yücel
En Çok Okunan Haberler
Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı!

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı!

Detaylar ortaya çıktı! Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

Detaylar ortaya çıktı! Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

Belediyede işçiydi, CHP'den aday oldu! Eşi bile aday olduğunu televizyondan öğrendi: 1 arabam var, böyle de kalacak

Belediyede işçiydi, CHP'den aday oldu! Eşi bile aday olduğunu televizyondan öğrendi: 1 arabam var, böyle de kalacak

Onlarca yolcusu vardı! Sivas'ta feci kaza

Onlarca yolcusu vardı! Sivas'ta feci kaza

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.