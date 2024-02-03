CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu sokakta gerçek amirle karşılaştı! O anlar sosyal medya gündem oldu

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. "Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" diyen Beşikçioğlu seçim için vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.

Sokakta gerçek bir amirle karşılaşan Erdal Beşikçioğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu. Emekli başkomiser olan bir vatandaş Beşikçioğlu'na 'Siz mi amirsiniz? Ben mi? diye sordu.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu 'Siz amirsiniz tabii' diyerek yanıt verdi. Beşikçioğlu ve emekli başkomiser arasındaki bu samimi diyalog sosyal medyada gündem oldu.





