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CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu sokakta gerçek amirle karşılaştı! O anlar sosyal medya gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken Beşikçioğlu vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı. Sokakta gerçek bir amirle karşılaşan Beşikçioğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu sokakta gerçek amirle karşılaştı! O anlar sosyal medya gündem oldu

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. "Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" diyen Beşikçioğlu seçim için vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.

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Sokakta gerçek bir amirle karşılaşan Erdal Beşikçioğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu. Emekli başkomiser olan bir vatandaş Beşikçioğlu'na 'Siz mi amirsiniz? Ben mi? diye sordu.

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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu 'Siz amirsiniz tabii' diyerek yanıt verdi. Beşikçioğlu ve emekli başkomiser arasındaki bu samimi diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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