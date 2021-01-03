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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için dikkat çeken paylaşım

03.01.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın." paylaşımında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır. Gelin, o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın."

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