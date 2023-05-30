CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

28 Mayıs'ta yüzde 47.82 oranında oy alarak seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde atacağı adımlar merak ediliyor. Tüm gözler CHP'ye çevrilmişken kritik tarih belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu seçimleri değerlendirecek.

13.00'TE BİR ARAYA GELECEKLER

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak.

MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.

