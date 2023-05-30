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CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

30.05.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de yaşanan hareketli dakikalar devam ediyor. Her gün yeni bir kulis bilgisinin çıktığı partide kritik tarih belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da toplanacak. Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda yeni yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

28 Mayıs'ta yüzde 47.82 oranında oy alarak seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde atacağı adımlar merak ediliyor. Tüm gözler CHP'ye çevrilmişken kritik tarih belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu seçimleri değerlendirecek.

GHJ

13.00'TE BİR ARAYA GELECEKLER

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak.

MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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