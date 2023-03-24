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CHP kulisleri hiç olmadığı kadar hareketli! Kılıçdaroğlu talimat verdi: Projelerinizi hazırlayın çünkü…

24.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’de 14 Mayıs seçimleri sonrasına yönelik hazırlıklar şimdiden başladı. Partinin önde gelen isimlerinden bazıları milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmazken Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu isimlere “Bakan olacaksınız, projelerinizi hazırlayın” diyerek talimat verdiği öğrenildi. CHP lideri ayrıca dün akşam katıldığı canlı yayında da ‘Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir’ değerlendirmesinde bulundu.

CHP kulisleri hiç olmadığı kadar hareketli! Kılıçdaroğlu talimat verdi: Projelerinizi hazırlayın çünkü…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi, CHP kurmayları bakanlık için hazırlanıyor. Söz konusu iddiayı pekiştiren gelişme, CHP'nin bazı önde gelen isimlerinin milletvekili adaylığı için istifa etmemesi oldu. Kılıçdaroğlu da iddiaları doğrulayacak nitelikte bir açıklama yaparken “Bakan olacaksınız, projelerinizi hazırlayın” dediği öne sürülen isimler belli oldu.

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci sona erdi. Genel seçimlerde adaylığını ortaya koyacak partililer birer birer istifa ederken CHP'nin bazı önde gelen isimlerinin istifa etmemesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, söz konusu isimlerin bakan olmak istediğini açıkladı.

Dün akşam katıldığı Halk TV'de konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye."

‘BAKANLIK GÖREVİ ALACAKLARI İÇİN BAŞVURU YAPMADILAR’

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir sonraki dönem de aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak bazı MYK üyelerinin “bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadığı” ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Konuyla ilgili parti kaynakları, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm MYK üyelerini başvuru yapmasalar bile aday gösterebileceğini” söylese de Kılıçdaroğlu’nun bazı MYK üyelerine, “bakanlık görevine getirileceklerini” söylediği ve “çalışmalarına şimdiden başlamaları talimatını verdiği” ileri sürülüyor. CHP’de “Genel sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu’nun adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında yer aldığı” iddia ediliyor.

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ÖZKOÇ ADAY OLMADI

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla bir sonraki dönemde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Bakan olup olmayacağı sorulan Özkoç, “Takdir edecekler, göreceğiz” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ile konuyu görüşüp görüşmediği sorulan Özkoç, “Böyle bir görüşme doğru olmaz. Ailemle ve sevdiklerimle bu kararı aldım. Bundan sonra yürüyeceğim yolda bana bu görevi takdir edenler, bana yürütmede bir görev layık görürlerse orada olurum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 başında parti yönetimine verdiği mesajda, “Bakanlıklar ve bürokraside yol yürüyeceğimiz arkadaşlar, milletvekilliği ve bürokrasi yönündeki tercihlerini gözden geçirmeli” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Kemal Kılıçdaroğlu CHP bakanlık

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