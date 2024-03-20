CHP'li adayın 'Abdullah Öcalan' çabası infial yarattı! İnanmayan seçmene üsteledi: "Güvenin bana, PKK, MKK kalmadı"

Hain saldırılarına devam eden terör örgütüne MİT ve TSK darbeler indirmeyi sürdürüyor. Terör meselesi seçimlerin de en önemli gündem maddelerinden biri. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesinde terör örgütüne yönelik yeni operasyonun sinyalini de verdi. Bu sırada CHP'li aday Şükrü Erdem, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan hakkında infial yaratan ifadeler kullandı.

SİYASET SAHNESİNDE YENİ DEĞİL

1993-1995'teki 50. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan, eski Bursa milletvekili Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmuştu.

"ÜÇ PARTİDEN TEKLİF ALDIM"

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra hem İYİ Parti'den hem AK Parti'den teklif aldığını öne süren Erdem bu seçimde CHP'nin Bursa Mustafakemalpaşa adayı oldu.

"ÖCALAN HAİN DEĞİL" DEYİP OY İSTEDİ

Bu sırada Erdem'in terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan hakkındaki tepki çeken ifadelerinin yer aldığı görüntüleri Sabah aktardı. Burada Erdem'in vatandaşları ikna çabası dikkat çekti.

"BANA GÜVENİN, PKK YOK ARTIK"

Söz konusu görüntülere yansıyan diyalog şöyle:

Erdem: Onun kayınpederi MİT Müsteşarı ya, kim biliyor bunları? Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Bana bu konuda güvenin. Adam hain değil. MİT Müsteşarının damadı adam.

Dediklerim doğru, arkasında da dururum söylediklerimin. Şimdi artık PKK MKK yok.

(Nasıl yok ya? Öldürdüler yine.)

Yukarıdan talimat geliyor, öldürülenler kim biliyor musun? Dışarıdan gelenler.

(Yalan söylüyorsun ağabey.)

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