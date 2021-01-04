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CHP'li Girgin'den Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e suç duyurusu

04.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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CHP'li Girgin'den Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e suç duyurusu

Son dakika haberine göre CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapmıştı.

Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyleyerek “Ne kadar para istersen veririz yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor dediler” şeklinde konuşmuştu.

GÜLTEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Bu gelişmenin ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sıddık Gültekin hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.

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