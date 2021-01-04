Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin davası 15 Şubat'a ertelendi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yaptı. Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı. Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi. BABASI SALONU TERK ETTİ Tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti.

DURUŞMA ERTELENDİ Duruşma 15 Şubat'a ertelendi 'BU CİNAYET MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR' Ailenin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Bir tanık dinlenebildi. Reddi hakim gerekçemizde, müvekkil duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya halel getirildiğini düşünüyorlar. Sanki cinayeti işleyen Cihan Metin Avcı ve Mertcan Avcı değilmiş de Pınar Gültekinmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin'in özel hayatı. Senkronize, organize bir cinayet işlenmiş. Karşı tarafın klişe savunmaları var ya, onun başka tezahürü var. 'Beni bıçaklamaya çalışıyordu, o yüzden öldürdüm' diyor. Buradan ABD'ye müzekkere yazılıyor, iCloud'a yönelik mesajlar, videolar isteniyor. Sanki yargılanan Metin Cihan Avcı ve Mertcan Avcı değil de Pınar Gültekinmiş gibi algı yaratılıyor. Apple bu bilgileri bir yıl önceden göndermez, tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor. Geldiğimiz noktada, mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiştir. Umut ediyoruz, bu talebimiz kabul görür. 15 Şubat'a kadar reddi hakim ve sonraki prosedürler işletilecek.