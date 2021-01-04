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  4. Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin davası 15 Şubat'a ertelendi

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin davası 15 Şubat'a ertelendi

04.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava 15 Şubat'a ertelenirken baba Sıddık Gültekin "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yaptı.

Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı.

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi.

BABASI SALONU TERK ETTİ

Tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 15 Şubat'a ertelendi

'BU CİNAYET MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Bir tanık dinlenebildi. Reddi hakim gerekçemizde, müvekkil duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya halel getirildiğini düşünüyorlar. Sanki cinayeti işleyen Cihan Metin Avcı ve Mertcan Avcı değilmiş de Pınar Gültekinmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin'in özel hayatı. Senkronize, organize bir cinayet işlenmiş.

Karşı tarafın klişe savunmaları var ya, onun başka tezahürü var. 'Beni bıçaklamaya çalışıyordu, o yüzden öldürdüm' diyor. Buradan ABD'ye müzekkere yazılıyor, iCloud'a yönelik mesajlar, videolar isteniyor. Sanki yargılanan Metin Cihan Avcı ve Mertcan Avcı değil de Pınar Gültekinmiş gibi algı yaratılıyor. Apple bu bilgileri bir yıl önceden göndermez, tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor. Geldiğimiz noktada, mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiştir. Umut ediyoruz, bu talebimiz kabul görür. 15 Şubat'a kadar reddi hakim ve sonraki prosedürler işletilecek.

'MAHKEME BAŞKANI ŞAHİDİ YÖNLENDİRİYOR'

Duruşma sonrasında açıklama yapan Sıddık Gültekin "Biz bu mahkemeden adalet çıkacağına inanmıyorum. Ben yüreği yanan bir baba olarak, sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Bu mahkemeden sağlıklı bir karar çıkacağına inanmıyorum. Şahit gösteriyorlar, mahkeme başkanı şahidi yönlendiriyor." dedi.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI

Temmuz ayında Türkiye’yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporunda Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, “16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır” denildi.

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