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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı aday gösterirse olurum

02.08.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Millet İttifakı aday gösterirse olurum" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken, siyaset kulislerinde de seçim hesapları yapılmaya devam ediyor.

2023 seçimlerinde "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sözcü Gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığının onurlu bir görev olduğunu belirterek "Millet İttifakı aday gösterirse olurum" dedi.

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İttifak olarak oturup konuşulacağını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki demokrasinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sen olursun olmasına da kazanamazsın hatta kazanamadığın halde chp genel başkanlık koltuğunu yine bırakmazsın.
YALANNN YALAAAAN VALLAHİ YALAAAN .BU SÖYLEME BU ŞARKI DİNLENİR.KEMAL BEY RİSK ALMAZ ALAMAZ MAKAM KOLTUK SEVDAN ENGELLER BUNU .YA KAYBEDERSEM(KESİN KAYBEDER) KORKUN VAR ÇÜNKÜ
ya bir gitya bu zamana kadar 1 kere adaylığını kiymamissin skain olayım falan deme millet ittifakinin Cumhurbaşkanı adayı 1. mansur yavaş 2. Meral aksener aksi taktirde R.T.E ekmeğine yağ sürersiniz umarım anlaşılmıştır

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