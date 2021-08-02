CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken, siyaset kulislerinde de seçim hesapları yapılmaya devam ediyor.

2023 seçimlerinde "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sözcü Gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığının onurlu bir görev olduğunu belirterek "Millet İttifakı aday gösterirse olurum" dedi.

İttifak olarak oturup konuşulacağını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki demokrasinin altını çizdi.



