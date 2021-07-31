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Kılıçdaroğlu: En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliği

31.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da aynı aileden 7 kişinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili, "En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Konya'da öldürülen 7 kişiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Provokasyon uyarısı yapan Kılıçdaroğlu, "Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Konya'dan korkunç bir katliam haberi aldık. Konu çok hassas olduğu için, detaylar netleşmeden konuşmak istemedim. Abdüllatif Şener beyin başkanlığındaki heyetimiz bölgede. Tespitler paylaşılacaktır. Yine de ileride olabilecek yeni provokasyonlarla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği için mücadele edecek milyonlarca Kuvay-i Milliyeci, vatansever var. Bu ülkeyi sokakta bulmadık biz. Bu iktidar da yolcudur. Ancak devletimiz bakidir ve devletimizi tüm kurumlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kardeşçe yaşadık ve yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kemal Kılıçdaroğlu
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