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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Arapça paylaşım: 'Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin'

16.05.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından ardı ardına gönderiler paylaşan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarından birinin Arapça olması ayrıca dikkat çekti. Yeni havalimanı üzerinden tepkisini gösteren CHP lideri, Arapça gönderisinde "Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin" ifadesiyle uyarıda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Arapça paylaşım: 'Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin'

Son günlerde tartışmalara neden olan yeni havalimanına yönelik sert bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, tepkisini Twitter hesabından paylaştığı tweet dizisiyle dile getirdi. Açıklamasında "Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım" diyen Kılıçdaroğlu "Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin" sözleriyle uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir" ifadesini kullandı.

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"ASIL AMAÇ PARAYI ACİLEN KURTARIP SEÇİM ÖNCESİ DIŞARIYA MI TAŞIMAK?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yarın Atatürk Havalimanı'na gideceklerini duyurmasından saatler sonra Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi:

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?

Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

"BUNLARIN KATARLI VEYA S. ARABİSTANLI SUÇ ORTAKLARINA NEFES ALDIRACAK MIYIZ?"

Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?

Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin."

"GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu Arapça paylaştığı bir sonraki gönderisinde ise şunları söyledi:

"İnsanların parasını çalarak yapılan hiçbir şey sizin tarafınıza satılamaz. Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin."

Adsız

"Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşım dizisini şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!"

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