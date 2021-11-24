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  4. CHP MYK olağanüstü toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP MYK olağanüstü toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

24.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre olağanüstü gündemle toplanan MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

CHP MYK olağanüstü toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Döviz kurundaki artış ve piyasalardaki hareketlenme sonrası CHP MYK olağanüstü gündemle toplandı.

Saat 12.00'da başlayan toplantının sona ermesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00'de kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Demokrasi için çıkış arıyoruz. Bir sorsunlar nasıl geçiniyorsunuz?

Öyle bir noktaya taşıdılar ki bir taraftan mutfakta yangın öbür taraftan piyasalarda güvensizlik var. Güvensizliğin kaynağı şahsım hükümeti. Böyle bir tabloyu Türkiye'yi hiç yaşamadı.

DEVLET AKKI BİTTİ

Devlette liyakati yok ettiler. Devletin aklını likayatli memurlar oluşturur. Devleti çürüttüler. Devlet aklı denen kavram tümüyle bitti.

Fakir fukara açlığa mahkum edildi. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar. Mamalara kelepçe getiriliyorsa sadece bir paket alabilirsiniz diye sınır getiriliyorsa o mamalar bittiğinde ne olacak?

Bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Sorumlu "her şeyin sorumlusu benim" diyen kişi, sarayda oturan zattır.

İsraf diz boyu devam ediyor. Bırakın engellemeyi bunları devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifatetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibrini yenememiştir. Kibir şeytana özgü bir kavramdır.

Neymiş, dış mihraklar, ekonomik modellermiş. Dışarıdan kimliği belirsiz "13 milyar dolar para geldi. Kimin parasıydı? Uyuşturucu baronlarının parasıydı. Dış mhiraklardan kimi kast ediyorsun?

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
döviz Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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