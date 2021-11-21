Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışına tepki göstermiş ve kendisiyle ilgili kazandığı davaları geri çektiğini hatırlatmıştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a yanıt verdi.

"ŞİMDİ GERÇEKLERİ ÖĞRENMENİZİN ZAMANI"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Şahıs çıkmış, 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle, açtığı 17 davayı güya 'Geri çekiyorum' mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmenizin zamanı.

"18 DAVA BENİM LEHİME SONUÇLANDI"

2011'den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44'tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

"DÜNYAYA REZİL OLMAMAK İÇİN KALAN DAVALARI GERİ ÇEKTİ"

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM'ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

"DAVALARI GERİ ÇEKME, SONUNA KADAR GÖTÜR"

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis grup toplantısındaki konuşmasında CHP liderinin “helalleşme” çağrısına değinirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları geri çektiğini hatırlatarak, “Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın” demişti.



