CHP'li Bakırlıoğlu: "Soma'daki kamulaştırma kimseyi mağdur etmemeli"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'nde hakkaniyetli, kimseyi mağdur etmeyecek kamulaştırmanın bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Bakırlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Soma Deniş Mahallesi'nde yaşayanların hayatının, bölgede zengin kömür yataklarının tespit edilmesinin ardından ciddi değişikliğe uğradığını söyledi.

Bölgede 1983'te başlayan madencilik faaliyetlerinin ardından Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016'da rödovans sözleşmesi yaptığını dile getiren Bakırlıoğlu, daha sonra bölgeye ilişkin kamulaştırma kararı alındığını belirtti.

Mahallenin yerleşim alanının kamulaştırılacak alanın içinde yer aldığına işaret eden Bakırlıoğlu, 2017'de bilirkişi heyetinin, 456 şahıs parseline ilişkin değer tespiti yaptığını, 2018'de ise şirketin hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri yapmaya başladığını anımsattı.

Görüşmelerde, şirketin parsellere ilişkin "değerinin çok altında fiyat vermesi" nedeniyle uzlaşma sağlanamadığını anlatan Bakırlıoğlu, "Bunun üzerine Kolin AŞ, kamulaştırma işlemlerinin finansal olarak ağır yük getireceğini ve 10-15 yıl sonra kullanılacak parsellerin şimdiden alınmasının sıkıntı yaratacağını' iddia etmiş ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nden (TKİ) kısmi kamulaştırma talep etmiştir. Bu talep ise ne yazık ki TKİ tarafından uygun bulunmuştur. Şu an şirket kullanacağı kadar alanı kamulaştırıyor, Deniş Mahallesi sakinleri ise kamulaştırmanın bir an önce bitmesini istiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinin dertlerine çözüm bulmak için her kapıyı çaldığını ancak sonucun değişmediğini aktaran Bakırlıoğlu, "Deniş Mahallesi'nde hakkaniyetli, kimseyi mağdur etmeyecek bir kamulaştırmanın bir an önce yapılması gerekiyor. Bu konuda TKİ, Enerji ve Tabii Bakanlığı insiyatif almalı, bu sorunları bir an önce çözmelidir." diye konuştu.