Ünlü oyuncu Brad Pitt’ten sevenlerini üzen açıklama! “Kariyerimin sonuna geldim”

2020 yılında Quentin Tarantino imzalı "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Oscar kazanan Brad Pitt, gelecek aylarda ilk olarak Suikast Treni ardından ise Babylon filmleriyle seyircisinin karşısına çıkacak. Ünlü aktör, GQ dergisine verdiği röportajda, film kariyerinin sona erdiğini ve son aşamalarına girdiğini gördüğünü söyleyerek herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

“BU BÖLÜM NASIL OLACAK?”

Oyunculuğun yanında kendisine ait bir yapım şirketi de bulunan Pitt, artık kamera karşısında olmak yerine sektörün mutfağında yer almaya başlamıştı. GQ dergisine yaptığı açıklamada oyunculuk kariyerine bitirmeye hazırlandığını belirten Pitt, “Kendimi kariyerimin son demlerimde görüyorum... Bu bölüm ne olacak? Ve bunu nasıl tasarlamak istiyorum?" dedi.