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Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminden ilk fragman yayınlandı! Merakla bekleniyordu

20.12.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atom bombasının mucidi Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hikayesini konu alacak Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk fragman yayınlandı. Nolan'ın İkinci Dünya Savaşı temalı filmi Oppenheimer 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek. Filmin fragmanı bile Nolan hayranlarını heyecanladırmayı başardı.

Tenet, Inception, Prestij ve Batman filmleriyle tanınan ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi Oppenheimer’in ilk fragmanı geldi. Vizyon tarihi için geri sayımın başladığı filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon, Gary Oldman ve Rami Malek gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yapımcı ve senarist koltuğunda Nolan’ın oturduğu Oppenheimer filminin başrolünü ise Cillian Murphy üstlendi.

OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU

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Christopher Nolan ile ilk kez çalışan Robert Downey Jr. filmde dönemin bir diğer önemli karakteri olan Lewis Strauss'a hayat verecek. Strauss, ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nda (AEC) iki dönem görev yapan, ikinci dönem başkanı olan Amerikalı bir işadamı, hayırsever ve deniz subayıydı. Nükleer silahların geliştirilmesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerji politikasında ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer enerjide önemli bir figürdü. Matt Damon ise Manhattan Projesinin Direktörü General Leslie Groves rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Christopher Nolan Oppenheimer filmi christopher nolan film

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