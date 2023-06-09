CIA Başkanı'ndan Dedeağaç'a esrarengiz ziyaret! Yunanistan şokta, haberi Türk medyasından öğrendiler

CIA Başkanı, Dedeağaç'ı ziyaret etti, Yunanistan'ın bile haberi olmadı. Öyle ki Yunan medyası bile şoktaydı. Haberi, Türk gazetelerinden duyurdu. CIA Başkanı, 30 Mayıs'ta Atina'daydı, ziyaret yine gizli tutuldu, ismi açıklanmayan yetkililer ile görüştü. Ülkesine döndüğü sanılıyordu ama Yunan haberciler ortaya ilginç bir iddia attı. Burns, Yunanistan'dan ayrılmamıştı, 1 Haziran'da Dedeağaç'ta ve Meriç Nehri'nin Yunan tarafında inşa edilen ABD üssünü ziyaret etti. Üstelik Yunan güvenlik güçlerine bile haber verilmedi.

ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ

Dedeağaç, Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden adeta ABD üssüne döndü. Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar buradan deniz yoluyla naklediliyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DE BÖLGEYE GİTTİ

TV100'ün haberine göre CIA Başkanı'nın ardından ABD'nin Atina Büyükelçisi de bölgeye gitti. CIA Başkanı ve büyükelçi teftiş bahanesiyle bir araya geldi. Resmi olarak bir üs kurulmamış olsa da Dedeağaç nakliye bahanesiyle küçük bir ABD kasabasına dönmüş durumda.

CIA Başkanı William Burns



